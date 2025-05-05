Дрони могли долетіти до Ямалу: план "Килим" оголосили в аеропорті Надим

Дуже цікава новина з'явилася зранку 5 травня. У Росії запровадили обмеження в аеропорті Надим. Це на Ямалі, що дуже далеко від України.

24 Канал зібрав деталі.

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Що відомо про можливу загрозу БпЛА для Ямалу 5 травня

Надим – це місто в Ямало-Ненецькому автономному окрузі (ЯНАО) Тюменської області Росії. Воно близьке до Північного Полярного кола, середньорічна температура в Надимі становить -6 градусів.

Цікаво, що днями мовилося про схожі події за Полярним колом. Росіяни нібито збивали дрони в Мурманську. Тим часом Надим ще далі, ніж Мурманськ, – він розташований за 2,5 тисячі кілометрів від України.

Російські ЗМІ писали, що план "Килим" було оголошено в аеропорту Надим в ЯНАО з 10 ранку за місцевим часом. Затримали рейси на виліт і на приліт.

Відстань від Надима до України / Скриншот

Представники Росавіації двічі підкреслили, що обмеження тимчасові.

Екіпажі, авіадиспетчери та служби аеропорту вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки польотів – це пріоритет,

– написали там.

Але один з місцевих телеграм-каналів так і написав: "До Ямалу долетіли безпілотники".

Показуємо Надим на карті Росії

Від тимчасово окупованої Луганської області до Надиму – понад 2600 кілометрів.

План "Килим" запроваджують тоді, коли є небезпека від дронів. Сигнал до його запровадження дає ППО.

"Це особливий режим в авіації, який застосовують при незаконному перетині кордону, а також при появі в повітряному просторі невпізнаних об'єктів. Після його введення всі літаки повинні залишити вказану зону або здійснити негайну посадку. Цей план оголошують російські органи протиповітряної оборони (ППО). Потім цивільні судна отримують повідомлення про режим від диспетчера найближчого аеропорту, а військові від чергового ППО", – пояснюють російські медіа.

Що видобувають на Ямалі

Півострів Ямал розташований на півночі Західного Сибіру. Він відомий тим, що там розташовані одні з найбільших у світі покладів газу. Газпром побудував на Ямалі залізничну гілку.

Конкретно Надим розташований біля Ведмежого газового родовища. На місто припадає 11% видобування газу в Росії. Також там розробляють нафтові родовища.

Нагадаємо, вночі 5 травня "Килим" вводили для російського аеропорту "Домодєдово". Підмосков'я атакували дрони.