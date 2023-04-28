"Атака дронів" триває: у Шереметьєво не міг сісти літак, а під Бєлгородом вибухи біля підстанції
Росіяни вже сплять і бачать якісь безпілотники у небі. Цього разу літальні апарати виявили у Московській та Бєлгородській областях Росії.
Російські громадяни вже потроху починають звикати до щоденних атак дронами у небі. Жертв чи поранених внаслідок нальотів невідомих добрих безпілотників наразі немає. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
Дивіться також Військовий оглядач порівняв дрони "Ланцет" і "Шахід": у чому їхня небезпека
Дрон помітили біля аеропорту у Москві
Вдень 28 квітня у мережі стали поширювати повідомлення про те, що командувач повітряного судна Boeing нібито помітив маленький літальний апарат під час посадки літака в аеропорт Шереметьєво у Москві. За даними росіян, цей літак летів з Нижньокамська до столиці Росії.
Пілоти розповіли, що дрон начебто перебував досить близько до борту. Однак їм нібито вдалося успішно його оминути й нормально посадити літак на російське летовище.
Цілих 5 безпілотників зафіксували у Бєлгороді
Також вдень 28 квітня в інтернеті з'явилося відео, де начебто видно, як безпілотники атакують електропідстанцію у селищі Нежеголь у Бєлгородській області. Російські ЗМІ зауважили, що в небі помітили до 5 БпЛА, згодом у районі підстанції пролунали вибухи.
5 безпілотників атакували Бєлгородську область: дивіться відео
Згодом росіяни проінформували, що 2 снаряди безпілотникам начебто вдалося скинути, інші 2 нібито перехопила російська ППО. Ці удари, за словами пропагандистів, спричинили "незначні пошкодження". Постраждалих нібито немає.
Невідомі безпілотники над Росією: останні новини
- 27 квітня невідомий добрий безпілотник помітили також у Підмосков'ї. Як передають російські ЗМІ, мешканці регіону "сильно перелякалися" і повідомили про це у поліцію.
- Увечері 26 квітня у місті Курчатові росіяни почули вибухи й свист. За словами пропагандистів, російська ППО нібито помітила безпілотник, що летів у напрямку Курської АЕС.
- Зранку 26 квітня стало відомо, що начебто безпілотник скинув саморобний вибуховий пристрій на електропідстанцію у селі Нежеголь, що у Бєлгородській області. За словами росіян, пристрій не здетонував, тому якихось порушень у роботі підстанції нібито немає.