"Підключатимемо сарматики" і "скільки терпітимемо": росіяни істерично реагують на "атаку Кремля"
3 травня росіяни поскаржились, що Україна нібито "атакувала" Кремль безпілотниками. Жителі країни-агресорки вже в істериці почали коментувати інцидент.
Дехто дивується, як взагалі "безпілотник з України" зміг долетіти до Кремля, а дехто – почав закликати "розбомбити у відповідь Банкову". Детальніше про реакцію росіян на "атаку дронів" – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Важливо "Замах на бункерного" і "це ми ще не починали": як українці реагують на "атаку" Кремля
Росіяни в істериці через "атаку" Кремля
Росіяни не розуміють, чи справді відбулась "атака" на Кремль, або ж це постанова з боку країни-агресорки. До того ж вони дивуються тому, як так званий "український безпілотник" може долетіти до центру Москви.
- "Оце прямо з України до самого Кремля долетів?"
- "Цікаво, на вимогу господарів з океану чи вільна самодіяльність?"
- "Яка ганьба"
- "Це правда чи постанова?"
- "Це салют"
- "Чому він взагалі долетів?"
Дехто назвав "атаку" нібито "замахом на Владіміра Путіна".
- "Взагалі-то замах на президента – це схоже на оголошення війни. Довго с*ськи м'ятимемо ще?"
Реакція росіян на "атаку дронів на Кремль" / Скриншоти
Окрім цього, жителі держави-терористки закликали своїх гоблінів відповісти на "атаку Кремля". До того ж вони говорять про "удар по Банковій", де перебуває український президент.
- "Безглуздо радіти атаці на Кремль. Зараз відповідь запускатимуть походу"
- "Якщо йо*нути по Банковій, це на Заході буде розцінено як "навмисний та не спровокований напад”. На Заході про "напад на Кремль" не в курсі. Мовчать"
- "Ну що? Далі терпітимемо? Або може будемо сарматики вже підключати"
- "Це вже пи*дець, тепер можна у відповідь повну пілотку насувати"
У росіян – істерика / Скриншоти
Що відомо про "атаку безпілотників" на Кремль
- Вночі 3 травня жителі Москви повідомили, що вночі в районі Кремля пролунали два вибухи. За словами очевидців, жителі будинку на набережній бачили іскри в небі.
- Згодом у пресслужбі Путіна заявили, що нібито Україна "намагалася завдати удару по Кремлю".
- Прессекретар диктатора Пєсков заявив, що Путіна не було у Кремлі в момент нібито "спроби атаки безпілотників".
- У пресслужбі Путіна зазначили, що "Росія залишає за собою право відповісти на спробу удару по Кремлю, де і коли вважатиме за потрібне".
- До речі, ці події неабияк розбурхали українську мережу і викликали буквально хвилю мемів.