"Підключатимемо сарматики" і "скільки терпітимемо": росіяни істерично реагують на "атаку Кремля"

3 травня 2023, 17:43
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3 травня росіяни поскаржились, що Україна нібито "атакувала" Кремль безпілотниками. Жителі країни-агресорки вже в істериці почали коментувати інцидент.

Дехто дивується, як взагалі "безпілотник з України" зміг долетіти до Кремля, а дехто – почав закликати "розбомбити у відповідь Банкову". Детальніше про реакцію росіян на "атаку дронів" – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Росіяни в істериці через "атаку" Кремля

Росіяни не розуміють, чи справді відбулась "атака" на Кремль, або ж це постанова з боку країни-агресорки. До того ж вони дивуються тому, як так званий "український безпілотник" може долетіти до центру Москви.

  • "Оце прямо з України до самого Кремля долетів?"
  • "Цікаво, на вимогу господарів з океану чи вільна самодіяльність?"
  • "Яка ганьба"
  • "Це правда чи постанова?"
  • "Це салют"
  • "Чому він взагалі долетів?"

Дехто назвав "атаку" нібито "замахом на Владіміра Путіна".

  • "Взагалі-то замах на президента – це схоже на оголошення війни. Довго с*ськи м'ятимемо ще?"

Реакція росіян на "атаку дронів на Кремль" / Скриншоти

Окрім цього, жителі держави-терористки закликали своїх гоблінів відповісти на "атаку Кремля". До того ж вони говорять про "удар по Банковій", де перебуває український президент.

  • "Безглуздо радіти атаці на Кремль. Зараз відповідь запускатимуть походу"
  • "Якщо йо*нути по Банковій, це на Заході буде розцінено як "навмисний та не спровокований напад”. На Заході про "напад на Кремль" не в курсі. Мовчать"
  • "Ну що? Далі терпітимемо? Або може будемо сарматики вже підключати"
  • "Це вже пи*дець, тепер можна у відповідь повну пілотку насувати"

У росіян – істерика / Скриншоти

Що відомо про "атаку безпілотників" на Кремль

  • Вночі 3 травня жителі Москви повідомили, що вночі в районі Кремля пролунали два вибухи. За словами очевидців, жителі будинку на набережній бачили іскри в небі.
  • Згодом у пресслужбі Путіна заявили, що нібито Україна "намагалася завдати удару по Кремлю".
  • Прессекретар диктатора Пєсков заявив, що Путіна не було у Кремлі в момент нібито "спроби атаки безпілотників".
  • У пресслужбі Путіна зазначили, що "Росія залишає за собою право відповісти на спробу удару по Кремлю, де і коли вважатиме за потрібне".
  • До речі, ці події неабияк розбурхали українську мережу і викликали буквально хвилю мемів.
Автор: Софія Ковнір