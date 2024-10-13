Західні журналісти зробили матеріал про невідомі дрони, які помітили над військовою базою в США. Там не виключають причетності Росії або Китаю до цього.

Генерал ВПС США Марк Келлі першим дізнався про рій невпізнаних безпілотників над базою ВПС Ленглі на узбережжі Вірджинії. Він піднявся на дах та приєднався до кількох інших офіцерів, відповідальних за низку найсучасніших реактивних винищувачів країни, включаючи F-22 Raptors.

Дивіться також Зустрічі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не буде, – ZDF

Дрони з'являлись після заходу сонця

Протягом кількох ночей військові спостерігали за дронами над однією із військових без Сполучених Штатів Америки.

Шоу зазвичай починається через 45 хвилин або годину після заходу сонця,

– сказав один з офіцерів.

Безпілотники, які там бачили, тримали курс на південь, через Чесапікську затоку, до Норфолка, штат Вірджинія. Зокрема, вони летіли над територією бази військово-морської групи SEAL Six і військово-морської станції Норфолк, найбільшого морського порту у світі.

Жоден із посадовців не знав, кому належать дрони: громадянам держави чи ворожим силам. Деякі підрозділи припускали втручання Росії чи Китаю.

Зверніть увагу! Відповідно до законодавства, військовим заборонено збивати безпілотники поблизу таких баз у США, якщо вони не становлять безпосередньої загрози.

БпЛА вперше помітили у грудні 2023 року і звіти про них дійшли до президента Байдена. Це поклало початок двотижневій зустрічі в Білому домі. Представники відомств, у тому числі Міністерства оборони, Федерального бюро розслідувань і офісу НЛО Пентагону, приєдналися до зовнішніх експертів, щоб знайти можливі пояснення, а також ідеї щодо того, як реагувати.

Дрони – смертоносне знаряддя війни

Спостереження виявили дилему захисту від безпілотників на території США. За останні роки БпЛА стали смертоносним і економічно ефективним знаряддям війни, здатним перевозити обладнання для спостереження, вибухівку чи навіть хімікати. Водночас збиття такого апарату може загрожувати спокою або навіть життю американців.

На початку 2023 року китайська повітряна куля-шпигун з електронним обладнанням спостереження курсувала країною протягом восьми днів, поки військові керівники чекали, що вона досягне достатньо ізольованого місця, щоб її збити.

Генерал Глен ВанХерк, який був командувачем Північного командування США та Командування аерокосмічної оборони Північної Америки, сказав, що протягом багатьох років помічали безпілотники, які літали навколо оборонних установок. Водночас, за його словами, рої над Ленглі не схожі на жодне минуле вторгнення.

Розгадати цю таємницю навіть для видатної наддержави світу виявилося непросто. Місцева поліція була однією з перших, хто спробував.

Протягом двох ночей, від з 6 грудня, у Гемптоні, штат Вірджинія, поліцейські переслідували безпілотники на патрульній машині та пішки. Вони передавали спостереження разом із інформацією з Ленглі через поліцейські радіостанції, проте це не тривало довго і поліція здалась.

Генерал Келлі, заявив, що Пентагон теж був збентежений.

Операція була надто складна для любителів

Американські посадовці не вірили, що любителі керують безпілотниками. У безпілотників була чітка схема руху: один або два дрони з нерухомим крилом, розташовані на висоті понад 100 футів у повітрі, і менші квадрокоптери, розміром із 20-фунтові комерційні безпілотники, часто нижче та літають повільніше.

Вони прибули з півночі близько 6 години вечора, щоб перетнути базу, яка розташована на півострові в гирлі Чесапікської затоки, і продовжили рух на південь. Радари їх не досягали.

Радник з внутрішньої безпеки Елізабет Шервуд-Рендалл скликала мозковий штурм Білого дому. Там запропонували використовувати електронні сигнали для блокування навігаційних систем дронів, проте це могло порушити роботу місцевих систем екстреної допомоги та мереж Wi-Fi.

Одна з пропозицій полягала в тому, щоб використовувати спрямовану енергію, нову технологію, щоб вивести з ладу або знищити дрони.

Аналітики дізналися, що менші квадрокоптери не використовували звичайний діапазон частот, доступний для стандартних комерційних безпілотних літальних апаратів. Це стало ще одним доказом того, що оператори не були любителями.

На базі скасували нічні навчальні місії через можливе зіткненнями з роєм безпілотників. Реактивні винищувачі F-22 перемістили на іншу базу.

Співробітники розвідки помітили судно, що плавало в міжнародних водах біля узбережжя Вірджинії, і запідозрили зв'язок. Екіпажі берегової охорони піднялися на борт судна, проте не вдалося знайти жодного обладнання, яке виправдало б припущення.

Зловили "шпигуна"

У січні влада знайшла підказку. Фенґюнь Ши – студент Університету Міннесоти, близько опівночі повідомив жителям неподалік, що керував безпілотником, який застряг на дереві. Він намагався забрати його за допомогою свого контролера, але сусід викликав поліцію в Ньюпорт-Ньюс, штат Вірджинія. Офіцери запитали Ши, чому він літає в таку погану погоду, і сказали йому викликати пожежників на допомогу, проте він залишив БпЛА, який згодом впав та потрапив до федеральних слідчих.

З'ясували, що Ши фотографував кораблі ВМС у сухому доку. 18 січня федеральні агенти заарештували Ши. Він пояснив агентам ФБР, що він любитель кораблів і не помітив, що його дрон перетнув обмежений повітряний простір. Слідчі намагались встановити його зв'язки з китайським урядом, проте нічого не знайшли.

Американські чиновники ще не знають, хто керував безпілотниками і чому.

Це проблема не завтрашнього дня, це проблема сьогоднішнього дня,

– сказав Том Карако, старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, мозкового центру з питань національної безпеки у Вашингтоні.