Білорусь має розбиратися з Росією щодо дронів на її території, – ОТУ "Сіверськ"
Білорусь повинна розбиратися щодо безпілотників у своєму повітряному просторі з Росією, бо саме країна-агресор запускає ударні безпілотники маршрутом через Білорусь.
Про це заявив речник оперативно-тактичного угрупування "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі Радіо Свобода. За його словами, останнім часом фіксувались такі маршрути безпілотників, коли російські БПЛА залітали з Чернігівської області на територію Білорусі.
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Вони там у себе можуть збивати щось у своєму повітрі. Останні тижні фіксувалося неодноразово, коли саме російські ударні безпілотні літальні апарати прямували маршрутами через Чернігівщину і далі на Білорусь заходили,
– зазначив військовий.
Він ствердив, що такі випадки дійсно були, але "що і як у них там літає, вони (Білорусь – ред.) мають між собою розбиратися з Росією".
Яка ситуація на кордоні з Білоруссю
Наразі, за словами речника, оперативна обстановка на кордоні з Білоруссю не змінилася.
Система оборони охоплює кордони України і з Білоруссю, і з Росією. Сили оборони готові до оборони і вже врахували досвід повномасштабного наступу,
– наголосив Вадим Мисник.
Він також повідомив, що на ділянці кордону з Білоруссю, поблизу Чернігівщини, суттєвих змін оперативної ситуації – не було. Водночас українські військові уважно спостерігають за розвитком подій.
"Ми неодноразово чули заяви військово-політичного керівництва Білорусі про різні активізації своїх дій або перевірки бойової готовності і так далі. Але ми уважно слідкуємо не за словами, а за діями", – додав військовий.
Мисник наголосив, що захисники будують систему оборони єдину: як з боку Росії, так і з боку Білорусі.