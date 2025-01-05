"Особливо смертоносні": росіяни використовують нові безпілотники, що самознищуються, – WP

Росія на фронті почала використовувати нові самознищувальні безпілотники. Мовиться про дрони на оптоволокні, які важко глушити РЕБ системами.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post. Військові зазначають, що переміщення на фронті без систем РЕБ тепер є рідкістю через високий рівень загрози.

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У чому небезпека нових російських дронів

Росія у війні проти України продовжує використовувати перевагу в артилерії та впроваджує нові самознищувальні безпілотники на оптоволокні.

Це робить їх особливо смертоносними, оскільки вони значною мірою невразливі для електронних перешкод, тому що управляються за допомогою довгих тонких котушок, а не радіохвиль,

– йдеться у статті.

У виданні пояснили, що перехід російських військових на використання безпілотників, які керуються за допомогою оптоволоконних кабелів, робить глушіння не завжди дієвим.

За словами військового з 35 бригади морської піхоти, помітивши кабелі на гілках дерев, він не ризикує обрізати їх ножем, оскільки це може привернути увагу ворога, який, ймовірно, атакував би іншим дроном.

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Боєць також розповів журналістам, що після зіткнення з такими безпілотниками з’являється сильне почуття параної.

"Кожен звук, кожен рух ви сприймаєте як дрон і намагаєтеся від нього сховатися", – заявив військовий.

Як зазначив інший військовослужбовець, заступник командира батальйону, який воює поблизу Покровська, будь-які переміщення на полі бою постійно відстежуються дронами як українських, так і російської армії.

Використання транспортних засобів без систем радіоелектронної боротьби стало вкрай рідкісним через надзвичайно високі ризики.