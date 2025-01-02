Ефективні на сучасній війні: в Україні протестували дрони, що керуються через оптоволокно

У Міноборони України вперше протестували FPV-дрони, які керуються через волоконно-оптичний кабель. Українські виробники представили більше десяти моделей таких безпілотників.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України. Деякі БпЛА, що презентували на показі, вже перебувають на завершальному етапі кодифікації та скоро будуть постачатись для потреб Сил оборони.

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Для армії випробовують нові дрони

Як повідомили у відомстві, вітчизняні виробники не стоять осторонь розвитку нових технологій. Вони почали створювати FPV-дрони, керовані через оптоволокно. Деякі моделі безпілотників можуть нести бойовий заряд до 3 кілограмів. Роботу сучасних дронів продемонструвало Головне управління оборонних інновацій Міноборони під час презентаційного тестування.



В Україні тестують дрони з оптоволоконним кабелем / Фото Міноборони України

За польотами спостерігали оператори БпЛА, які в майбутньому будуть використовувати дрони із сучасною розробкою.

Ворог продовжує нарощувати спроможності із застосування технологій керування дронами через оптоволокно, тому вкрай необхідно нівелювати його переваги у цьому сегменті. Сьогодні, в підтвердження цьому, ми бачимо успішну роботу засобів та їх ефективність і, що не менш важливо, готовність до швидкого масштабування цих технологій для забезпечення потреб війська,

– сказав начальник управління безпілотних авіаційних систем Міноборони Євгеній Ткаченко.



Сучасні дрони можуть покращити боротьбу ЗСУ проти ворога / Фото Міноборони України

Тактико-технічні характеристики дронів з оптоволоконним кабелем, які були підтверджені під час демонстраційних польотів, позитивно оцінили воїни ЗСУ. Військові зацікавлені, аби такі безпілотники постачалися на передову.



Дрони з оптоволокном мають хороші характеристики / Фото Міноборони України

Чому дрони з оптоволокном потрібні для ЗСУ

Як зазначив оператор БпЛА одного з військових підрозділів Ігор, технологія керування через оптоволокно замість радіоканалу не нова, але ефективна в умовах радіоелектронної протидії з боку противника. Дрони з цією технологією можуть стати незамінними для успішного виконання деяких спеціальних задач на фронті.



Застосування БпЛА з оптоволокном є ефективним / Фото Міноборони України

Безпілотники з оптоволокном не реагують на системи РЕБ, адже керуються через дріт. Військові можуть запустити кілька таких БпЛА одразу. Окрім цього, ці FPV-дрони показують якісніше зображення. Усі характеристики дрона підвищують його ефективність і можливість потрапити в ціль.

До того ж роботу дрона, який керується через оптоволокно, неможливо зафіксувати. Відповідно, ворогу не вдасться виявити, де сидить оператор.

Застосування новітніх технологій у війську обговорюють на державному рівні

31 грудня Президент України Володимир Зеленський провів другу Технологічну Ставку. На засіданні представники державних інституцій, військові та українські виробники обговорювали посилення мобільних вогневих груп сучасною вітчизняною зброєю.