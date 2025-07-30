Зміна війни в небі: літак-розвідник НАТО фіксує нову тактику Росії проти України
- Розвідка НАТО виявила, що Росія значно скоротила польоти над Україною, замінивши їх ударами ракет і дронів з безпечної відстані.
- Авіація НАТО цілодобово патрулює повітряний простір Східної Європи, допомагаючи координувати оборону та реагувати на загрози.
Розвідка НАТО фіксує, як Кремль майже повністю припинив польоти над Україною. Росія замінила їх ударами дронів і ракет із безпечної відстані – не ризикуючи заходити в зону дії української ППО.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Business Insider. Авіація НАТО цілодобово патрулює повітряний простір над Східною Європою, фіксуючи, як війна Росії проти України перетворилася на дистанційне протистояння.
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НАТО патрулює змінену війну в українському небі
Розвідники E-3 Sentry бачать з неба те, що приховано від наземних радарів: Росія майже припинила польоти над Україною, натомість масово запускає ракети та дрони з безпечної відстані.
На початку війни ми бачили багато активності. Зараз, коли фронт стабілізувався, активність зменшилась. Це те, що ми чітко бачимо зі свого боку,
– каже офіцер-розвідник НАТО.
Екіпажі літака з круговим радаром на 500 кілометрів відстежують повітряну ситуацію, допомагають союзникам координувати оборону та вчасно реагувати на загрози.
За словами представників Альянсу, сьогодні небо над Україною стало зоною заперечення – жодна зі сторін не контролює його повністю. Через насичену ППО обидві армії уникають ближнього бою, а боротьба ведеться здебільшого з допомогою високоточної зброї на великій відстані.