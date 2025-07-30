Розвідка НАТО фіксує, як Кремль майже повністю припинив польоти над Україною. Росія замінила їх ударами дронів і ракет із безпечної відстані – не ризикуючи заходити в зону дії української ППО.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Business Insider. Авіація НАТО цілодобово патрулює повітряний простір над Східною Європою, фіксуючи, як війна Росії проти України перетворилася на дистанційне протистояння.

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НАТО патрулює змінену війну в українському небі

Розвідники E-3 Sentry бачать з неба те, що приховано від наземних радарів: Росія майже припинила польоти над Україною, натомість масово запускає ракети та дрони з безпечної відстані.

На початку війни ми бачили багато активності. Зараз, коли фронт стабілізувався, активність зменшилась. Це те, що ми чітко бачимо зі свого боку,

– каже офіцер-розвідник НАТО.

Екіпажі літака з круговим радаром на 500 кілометрів відстежують повітряну ситуацію, допомагають союзникам координувати оборону та вчасно реагувати на загрози.

За словами представників Альянсу, сьогодні небо над Україною стало зоною заперечення – жодна зі сторін не контролює його повністю. Через насичену ППО обидві армії уникають ближнього бою, а боротьба ведеться здебільшого з допомогою високоточної зброї на великій відстані.