Дрони Росії залетіли до ЄС: в ISW попереджають про небезпеку нової стратегії Кремля

Під час комбінованої повітряної атаки Росії 24 вересня декілька ворожих безпілотників цілилися в пункти пропуску на кордоні Буковини з Молдовою та Румунією, а також впали на території сусідніх держав. Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що такі провокації є свідомою спробою Кремля нормалізувати порушення повітряного простору країн НАТО та Молдови.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), у ніч на 24 вересня українська ППО збила три з чотирьох російських безпілотників над Чернівецькою областю, тоді як один дрон продовжив рух у бік румунського повіту Сучава.

У той самий час ворожі літальні апарати порушили повітряний простір інших сусідніх країн. У молдовському населеному пункті Черніца впав російський дрон типу "Гербера", а в Румунії поблизу Солки зафіксували падіння аналогічного безпілотника після чотирихвилинного перебування в небі.

Реакція сусідніх країн та евакуація на кордоні

Через російські удари поблизу українсько-польського кордону польська влада вдалася до превентивних заходів безпеки. На 30 хвилин було евакуйовано цивільних осіб та персонал із прикордонних пунктів пропуску "Зосін" і "Дорогуськ".

Експерти ISW застерігають, що нарощування частоти подібних інцидентів є елементом гібридної війни Росії проти Європи. За їхньою оцінкою, найближчим часом силові та диверсійні дії Кремля на території європейських держав можуть суттєво посилитися.

Систематичні провокації Росії проти Європи

Як уже повідомлялося на нашому сайті, це далеко не перший випадок порушення повітряного простору сусідніх держав під час масованих обстрілів України. Раніше невідомий літальний апарат перебував у небі над Молдовою протягом 27 хвилин, через що країна тимчасово обмежувала використання свого повітряного простору.

Крім того, раніше ми розповідали, що Росія активно використовує територію Білорусі для коригування польотів безпілотників за допомогою спеціальних ретрансляторів.

Це дозволяє ворожим дронам залітати глибше та створювати безпосередню загрозу для об'єктів критичної інфраструктури поблизу кордонів Євросоюзу.