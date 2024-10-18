Генсек НАТО закликав Румунію "ефективно відповідати" на російські дрони у своєму небі
Джерело:NATO News
НАТО закликає румунську владу "ефективно відповідати" на порушення свого повітряного простору. Російські ракети і дрони неодноразово пролітали над Румунією.
Про цю рекомендацію сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції під час зустрічі міністрів оборони, передає 24 Канал.
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Яка реакція НАТО на російські ракети у небі Румунії
Марк Рютте підкреслив, що протиповітряна оборона залишається пріоритетом Альянсу.
Генсек прокоментував часті порушення повітряного простору Румунії російськими дронами та ракетами. Він закликав Румунію реагувати на такі інциденти.
І зважаючи на війну Росії проти України, яка призвела до порушення повітряного простору країн НАТО, зокрема Румунії, я хочу сказати наступне. НАТО виявляє свою солідарність і також ми закликаємо румунську владу ефективно відповісти на цей інцидент,
– зазначив Рютте.
Російські дрони неодноразово пролітали над Румунією під час атак на Україну. Здебільшого це трапляється, коли агресор атакує Одеську область.
Нагадаємо, вночі проти 18 жовтня Румунія підіймала в повітря чотири винищувачі. Реакцію спричинив невеликий об’єкт у небі, ймовірно, дрон, що порушив повітряний простір країни.