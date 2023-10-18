Україна атакувала військовий табір біля "Халіно": показуємо на карті, де розташований аеродром

Дрони СБУ уночі атакували військовий табір окупантів біля аеродрому "Халіно", що у Курській області. Він розташований за 100 кілометрів від кордону з Україною.

До слова, аеродром "Халіно" вже не вперше опиняється під атакою безпілотників. У вересні українські військові також атакували Курську область, унаслідок чого було знищено командування авіаполку росіян, передає 24 Канал.

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Де розташований аеродром "Халіно"

Аеродром "Халіно" розташований за 7 кілометрів від Курська. Відомо, що на ньому базується 14-й винищувальний авіаполк 105-ї змішаної авіаційної дивізії Росії. Він оснащений літаками Су-30СМ.

Найближча відстань від "Халіно" до кордону з Україною – близько 100 кілометрів. Таку відстань можна відміряти від кордону з Сумською областю.

Де розташований аеродром "Халіно": дивіться на карті

Що відомо про атаку