Дрони СБУ уразили склад ракет до комплексів С-300/С-400 й газокомпресорні станції у Росії

Днями дрони СБУ уразили дві газокомпресорні станції у Росії. Також було знищено польовий склад ракет для комплексів С-300/С-400 в Білгородській області.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на проінформоване джерело в СБУ.

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Які об'єкти уразили дрони СБУ в Росії

Нещодавно далекобійні дрони СБУ успішно уразили газокомпресорну станцію "Давидоська" у Тамбовській області та "Новопетровська" у Саратовській області. На відео, які публікують у мережі, можна побачити влучання БпЛА у промислове обладнання станцій та потужні вибухи.

Удар по станції "Давидовська": дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика)

Атака на станцію "Новопетроська": дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика)

Крім того, було уражено польовий склад ракет для комплексів С-300/С-400 поблизу населеного пункту Радьковка в Білгородській області. Після влучання там розпочалася активна детонація боєприпасів.

СБУ провела ще одну успішну спецоперацію на території ворога, яка завдала суттєвих збитків бюджету Росії, зменшила можливості фінансувати війну проти України та військовий потенціал російської армії,

– повідомило поінформоване джерело.

Детонація боєприпасів після ураження польового складу: дивіться відео