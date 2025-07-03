Дрони Служби безпеки України успішно уразили склади боєприпасів армії країни-агресорки неподалік Харцизька. Так, після вибухів там почалася вторинна детонація боєприпасів та пожежа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу СБУ.

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Дрони СБУ висадили в повітря російські склади боєприпасів

В середу, 2 липня, дрони Служби безпеки України успішно уразили склади боєприпасів ворожої армії. Це сталося у селі Велике Оріхове неподалік Харцизька, що в Донецькій області.

Дрони СБУ висадили в повітря російські склади боєприпасів біля тимчасово окупованого Харцизька,

– інформували в пресслужбі.

Так, починаючи з 22-ї години, на російських складах лунали вибухи. Вже невдовзі там розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів та почала палати пожежа.