РЛС була "очима" росіян на вході в окупований Крим. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав 24 Каналу, які наслідки мала втрата "Небо-СВУ".

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Що відомо про "Небо-СВУ"

Військовий експерт розповів, що РЛС "Небо-СВУ" розташовувалася неподалік Армянська та контролювала чималу ділянку фронту, забезпечуючи захист об'єктів ворога на території окупованого Криму. Вартість такого комплексу близько 100 мільйонів доларів.

"Небо-СВУ" Це сімейство ворожих РЛС метрового діапазону, розробник станцій – "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники", створювалася у двох варіантах – для сухопутних військ та військ протиповітряної оборони.

Серія "Небо-СВ" призначена для сухопутних військ, версія "Небо-СВУ" модернізована трикоординатна станція, що має дальність виявлення винищувачів на висоті 20 кілометрів до 380 кілометрів, на висоті 500 метрів – до 65 кілометрів, час розгортання станції становить не більш як 30 хвилин.

"Росіяни бачили практично будь-яку ракету, яка заходила в повітряний простір Криму, а особливо висхідну траєкторію балістики", – наголосив Світан.

Тобто Україна спочатку знищила комплекс дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ", а опісля змогла завдати ударів ракетами ATACMS та "Нептунами" по Керчі і Краснодарському краю. Вдалося знищити два катери "Тунець" та уразити ще два судна такого ж типу. Крім того, пошкоджень зазнали пороми "Авангард" та "Конро Трейдер", а також нафтовий термінал порту "Кавказ".

Цікаво! Вперше українські військові знищили РЛС "Небо-СВУ" у квітні 2023 року. Воїни не розкрили таємниці, на якій із ділянок фронту перетворили на металолом цінну російську станцію радіолокації.

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