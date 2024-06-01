РЛС была "глазами" россиян на входе в оккупированный Крым. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал 24 Каналу, какие последствия имела потеря "Небо-СВУ".

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Что известно о "Небо-СВУ"

Военный эксперт рассказал, что РЛС "Небо-СВУ" располагалась неподалеку Армянска и контролировала большой участок фронта, обеспечивая защиту объектов врага на территории оккупированного Крыма. Стоимость такого комплекса около 100 миллионов долларов.

"Небо-СВУ" Это семейство вражеских РЛС метрового диапазона, разработчик станций – "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники", создавалась в двух вариантах – для сухопутных войск и войск противовоздушной обороны.

Серия "Небо-СВ" предназначена для сухопутных войск, версия "Небо-СВУ" модернизированная трехкоординатная станция, имеющая дальность обнаружения истребителей на высоте 20 километров до 380 километров, на высоте 500 метров – до 65 километров, время развертывания станции составляет не более 30 минут.

"Россияне видели практически любую ракету, которая заходила в воздушное пространство Крыма, а особенно восходящую траекторию баллистики", – подчеркнул Свитан.

То есть Украина сначала уничтожила комплекс дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ", а после смогла нанести удары ракетами ATACMS и "Нептунами" по Керчи и Краснодарскому краю. Удалось уничтожить два катера "Тунец" и поразить еще два судна такого же типа. Кроме того, повреждения получили паромы "Авангард" и "Конро Трейдер", а также нефтяной терминал порта "Кавказ".

Интересно! Впервые украинские военные уничтожили РЛС "Небо-СВУ" в апреле 2023 года. Воины не раскрыли тайны, на каком из участков фронта превратили в металлолом ценную российскую станцию радиолокации.

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