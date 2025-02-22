Дрони СБУ зупинили роботу нафтоперекачувальної станції у Краснодарському краї, – джерела
- Дрони СБУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нововеличковська" у Краснодарському краї, призвівши до пожежі і зупинки її роботи.
- Це вже восьма успішна спецоперація СБУ цього року, яка ускладнює забезпечення російської армії паливом.
Нещодавно дрони СБУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нововеличковська" у Краснодарському краї. Внаслідок атаки вона була знеструмлена, а її робота повністю зупинена.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела в СБУ.
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Які наслідки атаки на нафтоперекачувальну станцію
Дрони СБУ 20 лютого завдали удару по нафтоперевальній станції "Нововеличковська". Вона є одним з ключових об'єктів для транспортування нафти на Кубані, адже через неї йде постачання на Афіпський та Ільский НПЗ.
Дрони поцілили прямо в електропідстанцію 110/35/10 кіловольт, яка відповідає за живлення НПС. Внаслідок ударів на підстанції виникла пожежа, через що відбулося повне знеструмлення та аварійна зупинка процесу перекачування нафти. Наразі росіяни продовжують встановлювати загальну суму збитків.
Це вже восьма з початку року успішна спецоперація СБУ по ураженню нафтопереробних та нафтоперекачувальних потужностей Росії. Кожна така "бавовна" приносить багатомільйонні збитки Росії та ускладнює забезпечення російської армії паливом,
– повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Зауважимо, що лиш 3 квітня 2024 року АО "Черномортранснефть" ввели в експлуатацію нову електропідстанцію на НПС "Нововеличковська".
Останні удари по НПЗ Росії
- У ніч на 19 лютого дрони атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області. Внаслідок атаки було пошкоджено установку первинної переробки нафти, через що підприємство тимчасово зупинило роботу.
- У ніч на 17 лютого Сили оборони атакували три стратегічні нафтові об'єкти в Росії. Внаслідок атаки було уражено Ільський НПЗ, де виникла велика пожежа. Також виведені з ладу нафтоперекачувальні станції "Кропоткинская" та "Андреаполь", що ускладнить логістику постачання пального для російських військ.
- У ніч на 15 лютого росіяни у Волгограді скаржилися на атаку БпЛА. Ймовірно, ціллю дронів був місцевий НПЗ.
- У ніч на 11 лютого Сили оборони завдали удару по НПЗ у Саратовській області. Відомо, що він здійснює комплексне перероблення нафти. Серед його продукції переважно бензин, мазут та дизельне пальне. Загалом Саратівський НПЗ переробляє понад 20 видів нафтопродуктів.