24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP і публікується з дозволу правовласника.

СОУ зупинили російський наступ ще до його початку

Українські війська у зоні середньої дальності завдають все сильніших та частіших ударів, виснажуючи логістику Росії на передовій, саме тоді, коли російські польові армії мали б розпочати свій звичайний весняний наступ.

Російським полкам потрібні "буханки" для переміщення військ та припасів з тилових баз до пунктів збору поблизу фронту. Підриваючи все більше фургонів за допомогою дедалі більш далекобійних, точних та автономних безпілотників, українці позбавляють ворога припасів та живої сили ще до того, як той отримує шанс вступити в бій у "сірій зоні".

Російський наступ навесні 2026 року є першим у цій війні, який зайшов у глухий кут, навіть не розпочавшись.

Для росіян "просто досягнення лінії фронту (що є передумовою для штурму) стало дуже ризикованим", зазначив французький аналітик Клеман Молін.

Чому початок 2026 року виявився невдалим для російських військ

Удари по "буханках", здається, посилюються. Нещодавно український безпілотник Hornet підірвав фургон прямо біля штабу російської бригади, ймовірно, за десятки кілометрів від логістичної зони, що простягається на 200 кілометрів за "сірою зоною". "Ми глибоко в тилу, недалеко від передової бази однієї з бригад", – написав свідок удару.

Ті, що перебували всередині цієї "буханки", мабуть, думали, що дрони їм не загрожують. За словами свідка, фургон був вщент забитий системами РЕБ, а погода була достатньо ясна для польотів. У наші дні це часто є вирішальним фактором у всьому.

Однак свідок не згадав, що безпілотник Hornet є дуже автономним завдяки системі наведення на основі ШІ, яку можна запрограмувати на розпізнавання "буханок" та інших цілей і наведення на них без допомоги оператора-людини.

Радіоглушіння та інші традиційні форми РЕБ не працюють проти дронів зі штучним інтелектом, оскільки ті не використовують радіосигнали для пошуку та знищення цілі. Інші дрони Hornet, які використовує 3 бригада Національної гвардії України, полювали на "буханки" та інші транспортні засоби постачання навколо Донецька, за 80 кілометрів від "сірої зони" на Сході України.

Український безпілотник "Булава" також має штучний інтелект для наведення. Можливо, саме так БпЛА "Булава" днями підірвав "буханку" на російському блокпосту.

Усі ці удари по фургонах завдають руйнівного впливу російській логістиці. Ці наслідки серйозно відчуваються в "сірій зоні", адже російські полки намагаються проводити наступи, маючи занадто мало військ та припасів.

"Україна значною мірою загальмувала просування Росії вздовж лінії фронту, притупивши російський наступ весна – літа 2026 року", – повідомляє Інститут вивчення війни.

Росіяни не лише не просуваються – вони фактично відступають. За даними ISW, російські війська втратили 67 квадратних кілометрів української території у квітні після втрати 31 квадратного кілометра у березні. Їхні останні здобутки були ще в лютому – 119 квадратних кілометрів.

"Початок 2026 року для російської армії виявився не дуже вдалим", – пожартував Молін. Ситуація може стати ще гіршою. Кожен тиждень, коли росіянам не вдається перехопити ініціативу, – це ще один тиждень, який українські війська можуть присвятити зміцненню своїх укріплень вздовж усієї 1200-кілометрової "сірої зони".

"Окрім класичних ліній перешкод, українська армія розмістила колючий дріт всюди вздовж фронту, і ми вже бачили результати цієї стратегії", – написав Молін.

Ослаблені російські війська атакують, наштовхуються на нові окопи, бетонні перешкоди та колючий дріт. Ще більше уповільнені укріпленнями, російські війська стають легшою мішенню для тих самих українських безпілотників, які підривають ворожі "буханки" та морять противника голодом ще до того, як він нападе.