Україна розширила потенціал: у ГУР розповіли, на якій відстані дрони можуть вражати цілі

Українські безпілотники здатні атакувати ворожі об'єкти на великих відстанях. Нині ударні дрони України можуть вражати цілі на відстані 2 000 кілометрів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на випуск "Донбас Реалії".

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Як ГУР запускає далекобійні дрони

У сюжеті спецпризначенці ГУР розповіли, що нині можуть уражати військові цілі ворога на відстані до 2000 кілометрів. Для атак по ворожих об'єктах використовують новітні дрони, такі як "Лютий".

Ясна річ, характеристики українських БпЛА не розкриваються. Відомо, що вони мають всередині 75 кілограмів вибухівки та запускаються з коліс. Спецпризначенець ГУР пояснив, що всі запуски ударних дронів по території країни-агресорки відбуваються не зі статичних положень.

Керувати таким БпЛА не так важко, він у нас автономний. Оператор має можливість керувати ним вручну,

– розповів один зі спецпризначенців.

Інший спецпризначенець ГУР розповів, що він був у групі, яка першою запускала дрони по території Росії. Він поділився, що перші польоти були на недалекі відстані. Нині ж дрони вдалося покращити, й вони можуть пролетіти до 2000 кілометрів.

У серпні 2024 року також стало відомо, що Україна розробила нову гібридну зброю – ракету-дрон "Паляницю". Відомо, що ця зброя вже успішно продемонструвала себе під час ударів по ворожих об'єктах.