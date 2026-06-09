Україна не зупинятиме атаки, – Зеленський про українські дрони над країнами Балтії

Україна не планує відмовлятися від ударів по військових цілях на балтійському узбережжі Росії. Водночас Київ готовий співпрацювати з країнами Балтії та допомагати їм оперативно реагувати на можливі загрози, пов'язані з польотами безпілотників.

Про це Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу із президентом Естонії Аларом Карісом 9 червня.

Дивіться також У Латвії вперше збили дрон: працювали винищувачі НАТО

Україна продовжить свої далекобійні санкції.

Україна буде відповідати на будь-які удари Росії та застосовувати свої справедливі дальнобійні санкції. Ми розуміємо, що робить Росія, вона хоче ескалювати відносини всередині Європейського Союзу,

– сказав Зеленський.

Він пояснив, що поява українських безпілотників у повітряному просторі країн Балтії зумовлена роботою російської РЕБ. Країни мають налагодити міцнішу співпрацю, аби вчасно ліквідовувати усі загрози.

Зеленський додав, що Україна вже розпочала відповідну роботу і має досвід, здобутий на Близькому Сході, який готова застосовувати разом із європейськими партнерами. Президент також уточнив, що йдеться про ініціативу Drone Deal, яка передбачає обмін бойовим досвідом, технологіями та виробництвом безпілотників на дефіцитні західні ракети для систем ППО, і підкреслив готовність у будь-який момент направляти українські експертні групи.

Глава держави додав, що не готовий публічно обговорювати деталі такої співпраці, але бачить її як одне із рішень.

Тоді як президент Естонії визнав, що такі інциденти, ймовірно, продовжуватимуться, допоки триває війна в Україні, громадяни мають зберігати спокій та розуміти, що та чи інша країна тримає ситуацію під контролем.

Нагадаємо, що у понеділок, 8 червня, у повітряний простір Латвії залетів безпілотник – його успішно ліквідували винищувачі НАТО. Однак зазначимо, що тривога через небезпеку лунала в Лудзенському, Резекненському, Алуксненському та Балвському краях.

Минулого місяця аналогічний випадок трапився над Естонією. Припускають, що дрон був українського виробництва.