Комбат оцінив співвідношення БпЛА на фронті: за ким і в яких дронах зараз перевага

Українські військові переважають у багатьох сучасних видах безпілотників, наприклад, нічних-бомберах чи дронах зі штучним інтелектом. Ворогу поки не вдається модернізувати свої безпілотники.

Водночас окупанти мають більше дронів на оптоволокні, яким не можуть протидіяти системи РЕБ, та розвідувальні засоби. Детальніше про переваги та види дронів 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що Україні вдається збільшувати потужність виробництва завдяки волонтерам, донатам та державним програмам.

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За ким та в яких дронах зараз перевага

Українські військові мають значне різноманіття нічних дронів, для прикладу, нічні дрони-бомберм "Баба Яга". Важливо, що українські виробники таких безпілотників не лише збільшили виробництво, а й зробили їх набагато якіснішими.

Росіяни ж поки в подібній кількості таких засобів не мають. Окупанти експериментують і намагаються збільшити кількість корисного навантаження.

Однак противнику не вдалось зробити подібного аналогу. Тут ми маємо абсолютну перевагу,

– наголосив командир батальйону.

Щодо FPV-дронів, наприкінці 2023 та на початку цього року на пріоритетних ділянках фронту для противника було співвідношення 7 ворожих дронів до 1 українського. Протягом 2024 року вдалось забезпечити паритет, а на деяких відтинках навіть перевагу, завдяки підтримці українців, волонтерів та державних програм.

Федоренко зазначив, що коефіцієнт втрати дронів збільшився через те, що противник почав застосовувати купольні РЕБ-системи. Через це перебивається сигнал між дроном та пультом керування.

Водночас є дрони зі штучним інтелектом. Що це означає? Коли дрон є в безпечній зоні, де на нього ще не впливає купольна РЕБ-система, він захоплює ціль та працює далі в автоматичному режимі без втручання пілота,

– зауважив командир батальйону.

Значна кількість таких дронів різної якості з'явилась в Силах оборони протягом року. Противник же значно гірше розробляє такі технології.

Федоренко також розповів про дрони на оптоволокні – коли такий безпілотник летить, за ним розмотується котушка, сигнал управління та відео передається через тонкий кабель.

Такі дрони мають певні обмеження через відстань та вид ландшафту, але на них не впливають системи РЕБ.

Ми дещо відстаємо за кількістю цих засобів. Однак тестові зразки вже мали результат на полі бою. За моїми прогнозами, до червня 2025 року більшість профільних підрозділів будуть застосовувати дрони на оптоволокні,

– сказав він.

Також переважна більшість українських підрозділів, які застосовують безпілотні системи, мають ударні крила-камікадзе, які дозволяють завдавати глибоких ударів по ворогу в його оперативному просторі.

Командир батальйону додав, що Росія виготовляє більше розвідувальних засобів. Однак завдяки тому, що ЗСУ навчились їх збивати, Україна наростила власні спроможності, а також партнери постачають розвідувальні засоби, наприклад, типу Крило, вдалось суттєво скоротити розрив у перевазі росіян.

2025 рік обіцяє, що перевага ворога у розвідувальних засобах буде не суттєвою. Я говорю об'єктивну реальність, але б не хотів ідеалізувати. У нас все ще зберігаються проблеми, якими треба займатись,

– підсумував Федоренко.

Нагадаймо, що Україна також наростила виробництво нових ракет-дронів "Пекло" з дальністю ураження 700 кілометрів і швидкістю 700 кілометрів на годину. 6 грудня українським військовим вже передали першу партію цієї зброї.

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