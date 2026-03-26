В Україні розглядають нові вимоги до власників дронів: кому заборонять їх мати

В Україні обговорюють нові вимоги для власників дронів. Зокрема, йдеться про заборону володіти та користуватись ними для неповнолітніх.

Про плани заявив начальник Національної поліції України Іван Вигівський у коментарі Укрінформу

Що зміниться для власників дронів?

Як пояснив Вигівський, зараз БпЛА активно використовують у цивільному секторі. Їхнє неконтрольоване застосування, за його словами, може створювати ризики для людей та критичної інфраструктури.

Одним з підходів для регулювання може бути дозвіл володіти або користуватись дроном лише з 18 років, зазначив очільник Нацполіції. Також додав, що остаточні параметри правил визначать після доопрацювання законодавчих ініціатив і розгляду в парламенті.

За словами Вигівського, можуть запровадити й додаткові вимоги залежно від типів безпілотників або професійного використання. Мовиться про підтвердження навичок керування, навчання та реєстрацію техніки.

Логіка така сама, як і з керуванням транспортом: людина має розуміти правила використання та нести відповідальність за експлуатацію такого пристрою,

– додав голова НПУ.

Основним завданням нововведень Вигівський назвав: підвищення рівня безпеки, запобігання незаконному використанню БпЛА та створення прозорих правил їхнього обігу.

