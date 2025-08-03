В ніч з 1 на 2 серпня ударні дрони атакували трансформаторну тягову підстанцію "Лихая-Замчалово", що розташована в Ростовській області Росії. Супутникові знімки підтверджують ураження об'єкта.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на OSINT-спільноту "КіберБорошно".

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Що відомо про удар по підстанції?

На опублікованих OSINT-фахівцями знімках можна побачити напрямок, з якого було здійснено зйомку, кут зйомки, а також елементи підстанції, що підтверджують правдивість фото та їхню локаційну прив'язку

Дрони атакували тягову підстанцію в Росії / Фото: "КіберБорошно"

Зазначається, що горіння зафіксували супутники NASA FIRMS вночі 2 серпня 2025 року.

Характер горіння та поширення вогню свідчать, що уламкове ураження від прильоту дрона пробило ємності трансформаторів і спричинило витікання та загоряння мастила.

Підстанція зазнала уламкового ураження / Фото: "КіберБорошно"

Довідка. Підстанція "Лихая-Замчалово", розташована поблизу населеного пункту Углєродовський, забезпечує електропостачання залізничної лінії, якою курсують електропоїзди в цьому напрямку. Вона розташована на важливому логістичному маршруті, що використовується російськими військовими для постачання, і вже була під атакою кілька тижнів тому.

За словами OSINT-фахівців, попередня атака також супроводжувалась активним горінням, що свідчить про успішне ураження основних елементів підстанції – трансформаторів.