Українські "дрони-вампіри" вночі атакують та підривають російські танки, – Forbes

Українські безпілотники тепер можуть переслідувати ворожі рухомі цілі. Зокрема минулого тижня дрон знищив російський танк-черепаху під час руху.

На початку повномасштабної війни більшість безпілотників були оснащені камерами лише для денного освітлення та тому були неефективними вночі. Наприкінці минулого року українці почали розгортати дрони "Вампіри", оснащені інфрачервоними камерами. Про це йдеться у матеріалі аналітика Девіда Акса для Forbes.

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Як "дрони-вампіри" атакують ворожі цілі

Минулого тижня український безпілотник з підрозділу Nemesis здійснив одну з найбільш разючих атак цієї війни. Військові вночі помітили російський танк-черепаху та скинули з безпілотника вибухівку.

Наші оператори продемонстрували найвищий рівень майстерності,

– сказали військові підрозділу БпЛА.

Зазначається, що "безпілотники-вампіри" завдали шкоди непідготовленим російським військам, які вважали темряву захистом. Вони скидають десятки гранат, підривають припарковані автомобілі та руйнують фортифікаційні споруди.

Багато з ранніх рейдів безпілотників-вампірів були спрямовані на стаціонарні цілі. Але в міру того, як українські оператори ставали все більш досвідченими, вони почали атакувати і рухомі цілі,

– додає Девід Акс у публікації.

Для дронів-вампірів ключову роль відіграє майстерність оператора, а не бортовий штучний інтелект. Ймовірно, багато нічних ударів дронів по рухомих цілях закінчуються невдачею, однак "те, що хоч один із нічних рейдів виявляється успішним, вражає".