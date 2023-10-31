Застосовують на землі, у повітрі та навіть під водою, – командувач ССО про українські дрони

Командувач Сил спеціальних операцій Віктор Хоренко розповів про використання українських дронів у війні проти російських загарбників. За його словами, наша держава має літальні апарати, аналогів яких немає наразі у світі.

Хоренко відзначив, що застосовують ці дрони у різних сферах. Крім того, саме літальні апарати є чи не найважливішим чинником у нашій війні.

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Що відомо про застосування українських дронів

Командувач ССО наголосив, що військове командування бачить, як наразі перелаштовуються бойові дії і починають широко застосовувати дрони. Зокрема, їх можуть пускати як у повітрі, на землі, у воді та під нею.

Хоренко наголосив, що в нашої держави є широкий спектр літальних апаратів. Однак про багато з них просто не говорять.

Багато українських розробників, багато інженерів стали до лав. І просто, які хочуть реалізуватися, аналогів яких немає навіть у світі. Ми будемо використовувати повітряний простір, це зрозуміло, надводний, підводний, наземний також,

– сказав він.

Водночас командувач підкреслив, що є деякі сфери застосування дронів, які йдуть трошки швидше. Адже проводиться багато розроблень і випробувань.

Як дрони допомогли у війні

Хоренко наголосив на значному скороченні часу навчання операторів у військових. Якщо раніше навчання оператора займало два – три роки, то наразі, за його словами, цей термін значно скорочений. Крім того, він наголосив на застосуванні техніки по окупантах, коли це можливо, щоб зберегти життя наших захисників.

"І те що ви бачите частину в ЗМІ, те що ми можемо опублікувати – це лише частина нашої роботи. Для нас колись Крим, здавалося, ми не могли завдавати втрат або не було можливості. Ми все переусвідомили й бачимо по тому, що ми працюємо по Криму, їхньому логістичному забезпеченню і базам", – наголосив Командувач ССО.

Наостанок він зазначив, що все, що може нести нам загрозу і є в районі анексованого півострова – наразі для наших військових реалізовані задачі. Адже наша держава "має очі" у багатьох місцях.

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