Як зима вплине на роботу дронів: військовий розповів про проблеми

Влітку ризик втратити дрон значно зростають, часто апарати, зависаючи над ціллю, перегріваються і падають. Втім у морозяну погоду також виникають свої нюанси у роботі з безпілотниками.

Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" Андрій Отченаш, додавши, що росіяни також стикаються з проблемами. Ключовою є холод, який впливає на логістичне забезпечення.

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Які проблеми виникають взимку

Логістика росіян значно гірша, ніж в українців. Наші пілоти БпЛА й піхотинці забезпечені в цьому сенсі набагато краще. Про це можна прочитати навіть у російських телеграм-каналах, де їхні військкори скаржаться наскільки все погано.

Щодо впливу погоди на коптери, то лише за сьогодні (12 грудня 2024 року – 24 Канал) у нас різкий перепад температури на висотах від місця, де злітає дрон до 100 метрів. Ми вже втратили декілька бортів через те, що намокає датчик, який відповідає за двигун,

– розповів командир екіпажу БпЛА.

Коли датчик намокає, то двигун просто зупиняється і безпілотник падає. Волога, сніг, мороз – все це має великий вплив на дрони, бо БпЛА – це найперше електроніка. Попри те, що немає ефективнішого методу розвідки, ніж коптер, треба розуміти, що, наприклад, Mavic, Autel не пристосовані для військової розвідки.

"На жаль, через все це ми зазнаємо доволі відчутних втрат у коптерах", – підсумував Андрій Отченаш.