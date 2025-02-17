Росія планує збільшити виробництво КАБів на 50 відсотків: які ще виклики для фронту у 2025-му

Британський Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень RUSI проаналізував виклики для України на фронті. У 2025 році Росія планує виготовити 75 тисяч керованих авіабомб з модулями УМПК. Тобто наполовину більше, ніж було у 2024-му.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Defense Express.

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Перед якими викликами постане Україна на фронті у 2025 році

Якщо росіяни збільшать обсяги виробництва КАБів, це означає, що вони збільшать можливий натиск на позиції Сил оборони. Зараз це найбільша загроза.

Другою загрозою є FPV-дрони. Через них танки та бронемашини можна тримати не ближче, аніж за 3 кілометри від лінії фронту. Завдяки дронам можна забезпечити розвідку на глибину від 3 до 15 кілометрів від лінії фронту. Але успіх залежить переважно від кваліфікації командирів на місцях.

Цікаво й те, що дрони можуть поступатися в ефективності керованим 155-міліметровим снарядам. Але за сприятливих умов.

На дрони стабільно припадає мінімум 70% знищених ворожих цілей, і водночас до 60 – 80% безпілотників можуть просто вийти з ладу в процесі виконання завдання, нічого так і не знищивши,

– підкреслюють у статті.

Оскільки дрони домінують на полі бою, то підвозити снаряди стало складніше. Це створює ситуативний дефіцит снарядів на позиціях. Або може бути ситуація, що снарядів достатньо, але не вистачає метальних зарядів.

І, звісно, треба захищати артилерію від ураження безпілотниками. В іншому випадкові потрібно буде достроково замінювати дефіцитні стволи.

Отже, у 2025 році перед Силами оборони буде достатньо викликів.