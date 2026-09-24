Дрони знову націлилися на міста України: де існує найбільша загроза обстрілу
Росіяни майже безперервно запускають на українські міста дрони, зокрема й реактивні. Через загрозу атаки подекуди оголошено повітряну тривогу.
24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти стежить за рухом ворожих повітряних цілей.
Що відомо про атаку?
Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.
Куди летять дрони: відстежуйте тривогу на онлайн-карті
БпЛА к напрямку Житомира з півночі. Швидкісна на ціль на Харківщину з Білгорода. Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київщину.
БпЛА к напрямку Житомира з півночі.
Швидкісна на ціль на Харківщину з Білгорода.
Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київщину.