Дрони знову націлилися на міста України: де існує найбільша загроза обстрілу

Росіяни майже безперервно запускають на українські міста дрони, зокрема й реактивні. Через загрозу атаки подекуди оголошено повітряну тривогу.

24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти стежить за рухом ворожих повітряних цілей.

Що відомо про атаку?

Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.

Куди летять дрони: відстежуйте тривогу на онлайн-карті