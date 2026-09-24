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24 Канал Новини України Дрони знову націлилися на міста України: де існує найбільша загроза обстрілу
24 вересня, 19:16
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Дрони знову націлилися на міста України: де існує найбільша загроза обстрілу

Тетяна Бабич

Росіяни майже безперервно запускають на українські міста дрони, зокрема й реактивні. Через загрозу атаки подекуди оголошено повітряну тривогу.

24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти стежить за рухом ворожих повітряних цілей.

Що відомо про атаку?

Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону. 

Куди летять дрони: відстежуйте тривогу на онлайн-карті

 

19:15, 24 вересня

БпЛА к напрямку Житомира з півночі.

19:07, 24 вересня

Швидкісна на ціль на Харківщину з Білгорода.

18:52, 24 вересня

Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київщину.

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