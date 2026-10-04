Друга успішна операція: Сили оборони доставили нову партію гуманітарної допомоги в Олешки

Українські військові вже вдруге провели успішну гуманітарну операцію, доставивши безпілотниками вантаж до тимчасово окупованого міста Олешки на Херсонщині. Силам оборони вдалося переправити майже 4 тонни продуктів харчування, медикаментів та дитячих наборів.

Як повідомив голова МВС України Іван Вигівський, спецоперацію провели гвардійці 11-ї бригади НГУ імені Михайла Грушевського та 34-го Херсонського полку Національної гвардії України.

Вони працювали у тісній взаємодії з 30-м корпусом морської піхоти, 34-ю окремою бригадою морської піхоти Борисфен та 79-м прикордонним загоном ДПСУ.

Які подробиці операції?

Загалом за допомогою безпілотників сили оборони доправили майже 400 окремих посилок. До збору допомоги долучилися громади, заклади освіти, благодійники та волонтери з усієї країни.

Під час виконання завдання окремо відзначився екіпаж БпЛА "Перун". Військовослужбовці не лише успішно доставили пакунки з продуктами та медикаментами, а й врятували з окупованої території шістьох тварин.

Кадри спецоперації з доставки гуманітарної допомоги в Олешки: дивіться відео

Успішне проведення операції забезпечила злагоджена робота багатьох фахівців, які відповідали за логістику, інженерний супровід та прикриття. Усі без винятку відправлені пакунки дісталися адресатам.

Поки росіяни утримують жителів окупованих Олешок фактично в заручниках – без їжі, води та медикаментів, – наші підрозділи продовжують робити все можливе, щоб урятувати українців від голоду,

– підкреслив Вигівський.