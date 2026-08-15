Росіяни розгорнули 16 нових пускових установок для БпЛА за 180 кілометрів від України
Російські війська повністю облаштували на дронопорті "Цимбулова" 16 нових пускових установок для запуску реактивних безпілотників. Масштабна модернізація бази в Орловській області дозволяє ворогу накопичувати десятки ударних апаратів поблизу українського кордону.
Про це повідомив Militarnyi.
Як свідчать супутникові знімки, інфраструктура об'єкта поповнилася десятком систем для запуску апаратів Герань-5 та шістьма установками для Герань-4.
Також на майданчиках змонтовано чотири пускові для Герань-3 і три для стандартних Герань-2.
Пускові установки для ударних БпЛА / Супутникові знімки
На відкритому просторі бази зафіксовано значне скупчення техніки. Зокрема, супутники зняли 37 реактивних безпілотників Герань-5, вісім Герань-4 та 56 ударних дронів Герань-2.
Розбудова складів та автономне живлення бази
Для підвищення автономності росіяни почали використовувати сонячні панелі. Майже сотня таких елементів забезпечує додаткове живлення для апаратури зв’язку та місцевих метеостанцій.
У західній частині дронопорту тривають активні будівельні роботи. Окупанти зводять малі склади для зберігання безпілотників і продовжують будівництво більших складських приміщень.
Військовий об'єкт розташований поблизу села Цимбулова у Знаменському районі Орловської області. Відстань від цього пускового майданчика до державного кордону з Україною становить приблизно 175 – 180 кілометрів.
Україна знає місця дислокації ворожих балістичних установок: що відомо?
ЗСУ мають інформацію про місця розміщення російських балістичних установок – їх знищували там, де це можливо зробити. Проте, щоб уразити ворожі установки на території противника, треба відповідне озброєння, якого наразі немає.
На тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, пускові установки балістичних ракет, які перебували в зоні досяжності ударних безпілотників, системно знищували підрозділи ГУР та Сил спеціальних операцій.
Також росіяни мають власну систему оповіщення про наближення засобів ураження, а їхні пускові установки додатково прикривають комплекси С-300.