Збивають дрони на житлові квартали: чим закінчилось чергове нашестя на Москву

Вночі 18 серпня Москву знову атакували невідомі безпілотники. Вибухи пролунали біля горезвісного бізнес-центру "Москва-Сіті".

Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що російська ППО вкотре продемонструвала свою неефективність.

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"БПЛА, які долетіли, повинні були пройти цілу низку кіл ППО, і їх мали побачити та збити. Але вони долетіли фактично до центру Москви", – наголосив Тизенгаузен.

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До слова, міноборони країни-агресорки звично заявило про "успішну" роботу ППО. Так, після впливу засобами ураження один з дронів змінив траєкторію польоту і впав на нежитлову будівлю. Однак могли постраждати люди.

Як росіяни реагують на дронові атаки

Громадяни країни-агресорки не надто переймаються вибухами. Дехто радіє, інші – вирішують просто не дивитися вгору. Однак незабаром росіяни можуть змінити свою думку.

Їм весело, тому що ще жодної людини не вбило. Коли будуть перші жертви, тоді вони почнуть замислюватись,

– припустив Тизенгазен.

Однак Владімір Путін навряд чи накаже перекинути системи ППО з фронту для посилення захисту Москви. Тому росіянам дійсно нічого не лишається, окрім як не дивитися вгору.

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