Збивають дрони на житлові квартали: чим закінчилось чергове нашестя на Москву
Вночі 18 серпня Москву знову атакували невідомі безпілотники. Вибухи пролунали біля горезвісного бізнес-центру "Москва-Сіті".
Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що російська ППО вкотре продемонструвала свою неефективність.
До вашої уваги Росіянам наснився "Бобер": все, що відомо про атаку дрона на Москву 18 серпня
"БПЛА, які долетіли, повинні були пройти цілу низку кіл ППО, і їх мали побачити та збити. Але вони долетіли фактично до центру Москви", – наголосив Тизенгаузен.
Безпілотники знову атакували бізнес-центр "Москва-Сіті": дивіться відео 24 Каналу
До слова, міноборони країни-агресорки звично заявило про "успішну" роботу ППО. Так, після впливу засобами ураження один з дронів змінив траєкторію польоту і впав на нежитлову будівлю. Однак могли постраждати люди.
Як росіяни реагують на дронові атаки
Громадяни країни-агресорки не надто переймаються вибухами. Дехто радіє, інші – вирішують просто не дивитися вгору. Однак незабаром росіяни можуть змінити свою думку.
Їм весело, тому що ще жодної людини не вбило. Коли будуть перші жертви, тоді вони почнуть замислюватись,
– припустив Тизенгазен.
Однак Владімір Путін навряд чи накаже перекинути системи ППО з фронту для посилення захисту Москви. Тому росіянам дійсно нічого не лишається, окрім як не дивитися вгору.
Вибухи в Росії: останні новини
- Бізнес-центр "Москва-Сіті" постраждав уже втретє. Як відомо, у ньому розташовано три міністерства – мінцифри, мінекономрозвитку та мінпромторг.
- Крім того, вранці 19 серпня дрон атакував авіабазу в місті Сольці Новгородської області. Там базуються літаки Ту-22м3, які окупанти використовують для ударів по Україні.
- Росіяни намагаються протидіяти безпілотникам чим можуть. Так, у підмосковному Красногорську зафіксували антидронові пости, де чатують військові з рушницями.