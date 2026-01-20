Укр Рус
20 січня, 16:42
Федоров анонсував створення дроново-штурмових підрозділів

Тетяна Бабич
Основні тези
  • В Україні створять дроново-штурмові підрозділи.
  • Федоров, зокрема, відзначив ефективність використання БпЛА у бою в Куп'янському районі.

Наразі безпілотники відіграють ключову роль у російсько-українській війні. Так, розгортання дроново-штурмових підрозділів розглядається як один із головних напрямів розвитку ЗСУ.

Про революцію у структурі Сил оборони та появу дроново-штурмових підрозділів розповів очільник Міноборони України Михайло Федоров. 

Якими будуть дроново-штурмові підрозділи?

За словами Федорова, ці підрозділи відрізняються спеціальною штатною організацією та окремою концепцією використання дронів у бою. 

Він наголосив, що нещодавно підрозділ Code 9.2 провів у Куп'янському районі операцію, яка продемонструвала високу ефективність цієї тактики. 

Результати підтверджують перспективність такого підходу, тож дроново-штурмові формування, ймовірно, відіграватимуть дедалі більшу роль у майбутніх бойових діях.

Ця тактика працює, тому за дроново-штурмовими підрозділами майбутнє. Ви ще почуєте про них,
– резюмував Федоров.

До слова, в Україні також планується розробка та впровадження системи "антидронового купола" над Україною. Йдеться про комплексну мережу малої протиповітряної оборони, яка має виявляти та знищувати ворожі БпЛА ще на етапі підльоту, а не постфактум.

  • Сучасна війна в Україні давно відійшла від класичної окопної боротьби часів Першої світової. Як повідомляли в Politico, дрони остаточно зруйнували поняття суцільної лінії фронту, перетворивши прифронтову зону на суцільну "смертельну смугу". Небо над полем бою заповнене безпілотниками різних типів.

  • Водночас, за матеріалом The New York Times, російська армія погано адаптується до реалій сучасної війни, де безпілотники стали домінуючою зброєю на фронті. Російські тактики з використанням невеликих штурмових груп не приносять значних успіхів. Так, просування відбувається повільно, супроводжується величезними втратами особового складу та техніки через постійну видимість і уразливість для українських дронів.

  • А нещодавно українські безпілотники завдали удару по полігону "Капустин Яр" в Астраханській області Росії. Саме там росіяни проводять випробування балістичних ракет середньої дальності комплексу "Орешник".