Федоров анонсував створення дроново-штурмових підрозділів

Наразі безпілотники відіграють ключову роль у російсько-українській війні. Так, розгортання дроново-штурмових підрозділів розглядається як один із головних напрямів розвитку ЗСУ.

Про революцію у структурі Сил оборони та появу дроново-штурмових підрозділів розповів очільник Міноборони України Михайло Федоров.

Якими будуть дроново-штурмові підрозділи?

За словами Федорова, ці підрозділи відрізняються спеціальною штатною організацією та окремою концепцією використання дронів у бою.

Він наголосив, що нещодавно підрозділ Code 9.2 провів у Куп'янському районі операцію, яка продемонструвала високу ефективність цієї тактики.

Результати підтверджують перспективність такого підходу, тож дроново-штурмові формування, ймовірно, відіграватимуть дедалі більшу роль у майбутніх бойових діях.

Ця тактика працює, тому за дроново-штурмовими підрозділами майбутнє. Ви ще почуєте про них,

– резюмував Федоров.

До слова, в Україні також планується розробка та впровадження системи "антидронового купола" над Україною. Йдеться про комплексну мережу малої протиповітряної оборони, яка має виявляти та знищувати ворожі БпЛА ще на етапі підльоту, а не постфактум.

