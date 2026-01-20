Федоров анонсував створення дроново-штурмових підрозділів
- В Україні створять дроново-штурмові підрозділи.
- Федоров, зокрема, відзначив ефективність використання БпЛА у бою в Куп'янському районі.
Наразі безпілотники відіграють ключову роль у російсько-українській війні. Так, розгортання дроново-штурмових підрозділів розглядається як один із головних напрямів розвитку ЗСУ.
Про революцію у структурі Сил оборони та появу дроново-штурмових підрозділів розповів очільник Міноборони України Михайло Федоров.
Якими будуть дроново-штурмові підрозділи?
За словами Федорова, ці підрозділи відрізняються спеціальною штатною організацією та окремою концепцією використання дронів у бою.
Він наголосив, що нещодавно підрозділ Code 9.2 провів у Куп'янському районі операцію, яка продемонструвала високу ефективність цієї тактики.
Результати підтверджують перспективність такого підходу, тож дроново-штурмові формування, ймовірно, відіграватимуть дедалі більшу роль у майбутніх бойових діях.
Ця тактика працює, тому за дроново-штурмовими підрозділами майбутнє. Ви ще почуєте про них,
– резюмував Федоров.
До слова, в Україні також планується розробка та впровадження системи "антидронового купола" над Україною. Йдеться про комплексну мережу малої протиповітряної оборони, яка має виявляти та знищувати ворожі БпЛА ще на етапі підльоту, а не постфактум.
Більше про роль дронів у війні проти Росії
Сучасна війна в Україні давно відійшла від класичної окопної боротьби часів Першої світової. Як повідомляли в Politico, дрони остаточно зруйнували поняття суцільної лінії фронту, перетворивши прифронтову зону на суцільну "смертельну смугу". Небо над полем бою заповнене безпілотниками різних типів.
Водночас, за матеріалом The New York Times, російська армія погано адаптується до реалій сучасної війни, де безпілотники стали домінуючою зброєю на фронті. Російські тактики з використанням невеликих штурмових груп не приносять значних успіхів. Так, просування відбувається повільно, супроводжується величезними втратами особового складу та техніки через постійну видимість і уразливість для українських дронів.
А нещодавно українські безпілотники завдали удару по полігону "Капустин Яр" в Астраханській області Росії. Саме там росіяни проводять випробування балістичних ракет середньої дальності комплексу "Орешник".