"Заїхали в корівник", – у яких умовах живе "друга армії світу": показове відео

На дев'ятому місяці повномасштабного вторгнення вже давно стало зрозуміло, що російська армія не дуже піклується про своїх солдатів та їхній комфорт. У мережі з'явилося показове відео, що підтверджує це.

Російський мобілізований з Пензи оприлюднив відеозапис, на якому видно, в яких умовах живуть загарбники. Про це повідомляє низка телеграм-каналів, зазначає 24 канал.

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Замість квітів та обіймів – життя у корівнику: суворі реалії мобілізації в Росії

Окупантам обіцяли, що на війні їх радісно зустрічатимуть, як "визволітєлєй". Однак реалії повномасштабного вторгнення виявилися трохи не такими, як очікували загарбники.

Російське військове керівництво "другої армії у світі" не подбало навіть про те, де будуть жити їхні військові. Мобілізованих росіян поселили у старий корівник.

Ось, заїхали в корівник. Усі вже захворіли, всі мокрі. Ходімо по гі*ну, ні вікон, ні дверей. Усе відчинене,

– з неприхованим розпачем розповідає окупант.

Російський мобілізований з Пензи зазначає, що спати їм доводиться на бетонній підлозі, яку вони застелили соломою. Через несприятливі кліматичні умови й відсутність базових умов для життя, багато загарбників похворіли.

Як російські військові живуть у корівнику: дивіться відео

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Часткова мобілізація в Росії завершилася: що відомо

28 жовтня міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу повідомив Владіміру Путіна, що часткова мобілізація завершилася. Він додав, що вдалося призвати 300 тисяч військовозобов'язаних і цього цілком достатньо, на його думку.

У Кремлі стверджують, що 82 тисячі "мобіків" після необхідної "підготовки" вже служать на фронті. Ще 218 тисяч – наразі навчаються на полігонах.

Крім того, Шойгу заявив, що 13 тисяч росіян вступили у лави "другої армії світу" добровільно. Зауважимо, що про кількість тих мобілізованих, які вже повернулися "на родіну" у цинкових трунах, міністр оборони промовчав.

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