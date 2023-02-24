Зброд "блатних" і ватага жебраків, але їх дуже багато, – полковник про армію Росії

Російська армія наразі має лише одну перевагу – у своїй кількості. Втім, про якісний особовий склад все ж говорити не слід.

Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор. За його словами, професійний військових Росії українські захисники вже ліквідували.

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Ядерний потенціал не допоміг

Роман Світан наголосив, що російська армія є другою армією світу лише завдяки ядерному потенціалу. Перше місце посідають США.

"А що стосується ядерного потенціалу, то ця складова зіграла з ними злий жарт. Вони на нього дуже сильно сподівалися", – пояснив військовий експерт.

На його думку, росіяни самі повірили в те, що ядерна держава ніколи не зможе програти. Втім, вони забули про десять років війни проти Афганістану.

Тобто будь-яка армія світу, якщо вона нападає і воює з народом, програє. Ядерний в неї потенціал чи ні – це абсолютно ніякого значення не має, а російська армія цього просто не розуміла,

– додав Світан.

Війна в Афганістані – яскравий приклад, як ядерна держава втікала із поля бою.

Роман Світан дав характеристику армії Росії: дивіться відео

ЗСУ перетворять росіян на м'ясо

Роман Світан розказав, що українці від початку війни розуміли, з ким зіштовхнулися. Зокрема, спершу у російській армії був пласт військовослужбовців-професіоналів, які робили служіння батьківщині своєю професією.

"Цих професіоналів у росіян було близько 100 тисяч. Ми їх знищили", – пояснив він.

Проте навіть ця кількість росіян встигла вбити приблизно стільки ж українців, особливо цивільних.

За словами військового експерта, зараз же армія Росії – це декілька сотень тисяч аматорів, для яких в пріоритеті гроші.

Бідні люди, які пішли за визначені фінансові винагороди виконувати якісь дії: потриматися за автомат. Плюс декілька десятків тисяч з колоній. Якщо можна сказати – це зброд "блатних" і ватага жебраків,

– наголосив він.

Світан зазначив, що все ж навіть таких військових багато. Зараз для нас ця армія несе певну загрозу лише своєю чисельністю. Проте Україна отримує достатньо заліза, щоб "це все м'ясо перемолоти на нашій території".

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