Друга евакуаційна колона із Сум уже на Полтавщині: там іноземці та діти з дитбудинків

Україна евакуює людей із оточених Сум. Колони автобусів вже перебувають на Полтавщині.

До Полтавської області дісталася і друга колона автобусів з Сум. Загалом там 34 автобуси.

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За даними т.в.о. очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна, серед евакуйованих громадяни Туреччини та 83 дитини з дитбудинків.

Діти з евакуації залишаться в Полтаві.

Евакуація з Сум тривала до 19:30. Після цього в місті закривали блокпости.

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