Друга евакуаційна колона виїхала із Сум: фото з місця події

Триває евакуація місцевих жителів із Сум в Полтаву. Вже виїхала друга колона.

У колоні можна їхати і власним транспортом. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

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Евакуація із Сум: головне

Перша колона вирушила з міста о 9:00. Виїзд із Сум – зі сторони педагогічного університету. Також там організували автобуси.

Охочих виїхати узгодженим "зеленим коридором" із Сум більше, ніж місцева влада змогла знайти транспорту для цього. Тому люди на власних авто та бусах також можуть виїжджати по запланованому маршруту.

"Зелений коридор" діє з 9 ранку до 21 вечора.

Зверніть увагу! Маршрут руху: Суми – Ромни – Лохвиця – Лубни – Полтава.

Попри домовленості росіяни таки відкривали хаотичний вогонь. Проте вивезення людей продовжується.



Сумчани їдуть із міста / Фото Кирила Тимошенка



Суми – Полтава, евакуація / Фото Кирила Тимошенка



Евакуація із Сум / Фото Кирила Тимошенка



Друга евакуаційна колона виїхала із Сум / Фото Кирила Тимошенка



Як можна протистояти ворогу / Дані: Генштаб ЗСУ / Інфографіка 24 каналу

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