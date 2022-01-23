Друга партія зброї з США: у Міноборони показали перші кадри з Борисполя

Увечері 23 січня до України прибула друга партія летальної зброї з США. Літак приземлився близько 19:30 в аеропорту "Бориспіль".

Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував перші кадри з аеропорту "Бориспіль". Посадовець наголосив, що це не остання допомога сполучених штатів Україні.

Зверніть увагу Другий літак з летальним озброєнням від США вже прибув у "Бориспіль"

Зброя летіла під надійною охороною, – Резніков

Олексій Резінков заявив, що до України прибуло понад 80 тонн летального озброєння. Це вже другий вантаж зі зброєю, який прибуває до України зі США.

Також міністр оборони опублікував фото чотирилапого пасажира літака і додав, що зброя летіла до України "під надійною охороною".



Чотирилапий охоронець літака / Фото з твітеру Олексія Резнікова

Військова допомога зі США: головне

Увечері 23 січня прибув уже другий вантаж з летальним озброєнням, яке Україні надають Сполучені Штати.

У першому вантажі здебільшого були боєприпаси для українських захисників.

Що прибуло у другому рейсі – поки невідомо. Водночас у Білому дому підтвердили намір продовжити допомагати Україні – крім озброєння нам можуть передати гелікоптери Мі-17.

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Текст допису Олексія Резнікова

Другий літак у Києві! Понад 80 тонн зброї для зміцнення обороноздатності України від наших друзів у США! І це не кінець.

PS вантаж прибув під надійною охороною