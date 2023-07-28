Створили "Другую Украину": Медведчук з соратником зареєстрував у Росії компанію

Розслідувачі виявили, що держзрадник Віктор Медведчук, якого обміняли в Росію, зареєстрував у Москві організацію "Другая Украина". Спільно з ним компанією володіє колишній український журналіст.

Віктор Медведчук зареєстрував політичну організацію спільно з його поплічником зі закритого проросійського "112 каналу" Денисом Жарких.

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"Другую Украину" створили в Росії

"Другая Украина" – це пропагандистський проєкт Віктора Медведчука, який він створив після його обміну в Росію. Організація поширює проросійські наративи, зокрема розповідаючи про "сатаністів", "нацистів" та "хорошого Путіна". Спочатку організація та її торгові марки офіційно не були зареєстровані.

Однак в червні проєкт зареєстрували в Росії як громадську організацію. Офіційна назва – "Региональное общественное движение "За развитие гражданского общества "Другая Украина". Також проєкт володіє торговими марками "Настоящая Украина", "Голос другой Украины" та "Другая Украина". Зареєстрована організація за адресою Москва, Арбат, провулок Кемарницький, 9.

Головою ради проєкту значиться сам Віктор Медведчук, а головою виконкому – Денис Жарких. Він є колишнім українським журналістом, що прислуговував Медведчуку ще з 2015 року. За інформацією "Схем" він перетнув українсько-словацький кордон у вересні 2022 року.

Денис Жарких працював на пропагандистському каналі "112 Україна", що належав нардепу від ОПЗЖ Тарасу Козаку. Проте справжнім власником каналу вважається Віктор Медведчук. У лютому 2021 року "112 Україна" разом з каналами "ZIK" та "NewsOne" закрили за рішенням РНБО.

Проєкт Віктора Медведчука став прихистком для зрадників України. Наприклад, до політичного руху долучаються колишні працівники проросійських каналів, депутати від ОПЗЖ, обвинувачеві в державній зраді та політтехнологи.

Організація Медведчука також проводить в Росії публічні антиукраїнські заходи. Наприклад, 19 липня в Будинку російського зарубіжжя імені Солженіцина пройшов круглий стіл "Українська русофобія: витоки та механізми подолання". На сторінці організації написано, шо основою дискусії стала стаття Медведчука "Дві України як нова політична реальність".

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