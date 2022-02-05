Другий день поспіль в Україні понад 40 тисяч COVID-хворих: невтішна статистика
Джерело:МОЗ
За добу 5 лютого в Україні виявили 42 533 нових хворих на коронавірус. Такі високи показники спостерігаються вже кілька днів поспіль.
Добова статистика захворювань
Серед інфікованих 920 медпрацівників та 4 268 дітей. Так, кількість дітей, госпіталізованих із COVID-19 або з підозрою на нього, за місяць зросла майже у 4 рази.
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Також за минулу добу лікарень потрапили 3 918 людей з вираженими симптомами COVID-19. На жаль, померли ще 185 пацієнтів. Натомість одужали 9 628 українців.
Темпи тестувань за добу
За добу лабораторії провели 164 456 тестів на визначення коронавірусної інфекції, зокрема методом ПЛР – 91 875, ІФА – 7 192 досліджень та експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 65 389.Увага! Інформація щодо кількості нових випадків COVID-19 у регіонах буде доступна пізніше. Слідкуйте за оновленнями.
Загальна статистика коронавірусу в Україні
Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 256 208 випадків захворювання. Станом на 4 лютого видужали 3 669 979 осіб.
На жаль, жертвами коронавірусу стали 101 168 мешканців країни.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал