Помер екснардеп України Микола Жук

22 квітня після тривалої хвороби помер народний депутат України 7 скликання Микола Жук.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

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Помер депутат Верховної Ради Микола Жук

Лише вчора Верховна Рада повідомила про смерть народного депутата 9 скликання Володимира Мороза, як знову надійшла сумна звістка. Хвороба забрала життя колишнього очільника підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Миколи Жука.