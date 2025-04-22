22 квітня, 13:35
Помер екснардеп України Микола Жук
22 квітня після тривалої хвороби помер народний депутат України 7 скликання Микола Жук.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.
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Помер депутат Верховної Ради Микола Жук
Лише вчора Верховна Рада повідомила про смерть народного депутата 9 скликання Володимира Мороза, як знову надійшла сумна звістка. Хвороба забрала життя колишнього очільника підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Миколи Жука.