В другій половині вересня в Росії дуже відчують санкції, – політолог

Економічно росіяни виявилися дещо сильнішими, аніж вони самі гадали, але у всіх інших сферах – все на дуже слабкому рівні. Саме тому, політичний режим в Росії може просто не витримати.

Про це 24 каналу розповів політолог Олег Саакян. Він також зазначив, що усі керівники владної верхівки Росії звикли до безмежного і невичерпного ресурсу.

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Сьогодні ж, бюджет Росії є обмеженим і це впливає на настрої політичних еліт в Росії, зазначає політолог.

Гадаю, що після 11 вересня (день Єдиних виборів у Росії – ред. 24 канал), всі росіяни так відчують санкції, що вони й не уявляли, що така скрута існує,

– переконаний Олег Саакян.

За словами експерта, для звичайного населення Росії показували по телебаченню "імітацію хорошого життя", а самі політики і керівники вливали шалені кошти на війну проти України.

У такому випадку, на думку Саакяна, на систему управління чекає дуже великий стрес і чи вона це витримає – дуже велике питання.

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Нова тактика пропутинських олігархів, активи яких заморожені та яким заборонено в'їзд – масово подавати позови до Генерального суду в Люксембурзі з метою оскаржити санкції. У суді вже є як мінімум 18 таких позовів (серед них – Абрамович, Фрідман, Мордашов, Шувалов, Тимченко, Усманов).

До кінця 2022 року – 90% всієї нафти Росія продати не зможе. Росія має певну "захисну подушку", тому ще деякий час, кошти надходитимуть. Проте у середньостроковій перспективі це все ж непідйомний удар для російської економіки.

Російські окупанти раніше вивозили з України пральні машинки, унітази, телевізори й іншу техніку, яку безсовісно крали в домівках українців. Однак тепер їхня дикість дійшла до ручки – росіяни передають рідним магніти на холодильник.

Загарбники понад місяць перебували на території Чорнобильської АЕС. Втікаючи зі станції, вони вивезли з собою або знищили українське обладнання на загальну суму близько 135 мільйонів доларів. За час окупації атомної електростанції росіяни вбили 9 працівників, а 5 – викрали.

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