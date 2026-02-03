Російська переговорна команда прибула в Абу-Дабі, де мають відбутися переговори США, Росії та України щодо безпеки. Вони відбудуться за планом та за погодженням всіх сторін.

Про це повідомляє пропагандистське російське видання ТАСС.

Чи прибула російська делегація на переговори в Абу-Дабі?

Перемовини щодо війни в Україні цього разу теж будуть трьохсторонніми. Російська команда вже прилетіла до Абу-Дабі. Їхній літак приземлився близько 22:48 за Київським часом. Очікуються також делегації України та Сполучених Штатів.

Подібні переговори проходитимуть вдруге в середу, 4 лютого. В Об'єднані Арабські Емірати мають прилетіти спеціальні посланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер.