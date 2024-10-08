Другого Саміту миру в листопаді не буде, – радниця Єрмака

Раніше планувалося, що в листопаді цього року пройде Другий Саміт миру. Втім, ймовірно, він відбудеться пізніше.

Втім, до листопаду все має бути готове для його проведення. Про це повідомила радниця глави Офісу президента Дарія Зарівна в коментарі "Телеграфу".

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Коли може відбутися Другий Саміт миру

За словами Зарівни, Другий Глобальний саміт миру не відбудеться у листопаді, як це було заплановано раніше.

В листопаді Другий саміт миру ще не відбудеться. Але все для його підготовки вже має бути готово. Поки що проходять тематичні конференції по кожному пункту Формули, які закінчуються прийняттям комюніке. Основні положення цих комюніке стануть основою для майбутнього мирного плану Другого саміту,

– повідомила радниця.

Зарівна зазначила, що саміт все ж таки відбудеться, але, ймовірно, не в листопаді, а пізніше.

У своєму телеграм-каналі вона дала роз'яснення щодо Другого Саміту миру. Зарівна розповіла, що впродовж жовтня відбудеться низка тематичних конференцій щодо пунктів Формули миру. Остання така конференція запланована на 30 – 31 жовтня.

"Питання дати проведення Другого саміту миру буде вирішуватись після завершення тематичних конференцій", – наголосила Зарівна.