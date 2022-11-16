Другий теракт за тиждень: у Стамбулі вибухнув замінований автомобіль

16 листопада 2022 , 00:08
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Джерело:

Haber Turk

У Стамбулі 15 листопада вибухнув замінований автомобіль. Повідомляють про 4 постраждалих. При цьому це вже другий такий теракт за тиждень.

Це сталось в районі Фатіх. Полум'я поширилось на інші припарковані автівки, охопило 4 машини, що були на узбіччі дороги.

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Що відомо про вибух

Водій автомобіля їхав вулицею Кочамустафапаша. Він помітив дим, що піднімається від його автомобіля, тоді зупинився на узбіччі та попросив допомоги в очевидців. У мережі опублікували відео, на якому видно, як горить авто.

Вибух у Стамбулі: відео

Також вогонь пошкодив будівлю та банкомат. До місця події було направлено велику кількість пожежників. Пожежники приборкали займання. На місці події також працюють наряди поліції. Деякі автівки забрали евакуатором.

Пожежа у Стамбулі: відео

Попередній теракт у Стамбулі: головне

  • Внаслідок теракту у Стамбулі 13 листопада загинули щонайменше 6 людей, ще понад 80 отримали поранення.
  • Вибух стався на вулиці Істікляль. На місце одразу виїхали лікарі, рятувальники та правоохоронці. 
  • В Офісі генпрокурора почали розслідування. Спочатку повідомляли про сумку з вибухівкою.
  • Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що, причиною вибуху став теракт. 
  • Згодом затримали ймовірну винуватицю.

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Автор: Ольга Музика