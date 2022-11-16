Другий теракт за тиждень: у Стамбулі вибухнув замінований автомобіль

У Стамбулі 15 листопада вибухнув замінований автомобіль. Повідомляють про 4 постраждалих. При цьому це вже другий такий теракт за тиждень.

Це сталось в районі Фатіх. Полум'я поширилось на інші припарковані автівки, охопило 4 машини, що були на узбіччі дороги.

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Що відомо про вибух

Водій автомобіля їхав вулицею Кочамустафапаша. Він помітив дим, що піднімається від його автомобіля, тоді зупинився на узбіччі та попросив допомоги в очевидців. У мережі опублікували відео, на якому видно, як горить авто.

Вибух у Стамбулі: відео

Також вогонь пошкодив будівлю та банкомат. До місця події було направлено велику кількість пожежників. Пожежники приборкали займання. На місці події також працюють наряди поліції. Деякі автівки забрали евакуатором.

Пожежа у Стамбулі: відео