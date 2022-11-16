Другий теракт за тиждень: у Стамбулі вибухнув замінований автомобіль
Джерело:Haber Turk
У Стамбулі 15 листопада вибухнув замінований автомобіль. Повідомляють про 4 постраждалих. При цьому це вже другий такий теракт за тиждень.
Це сталось в районі Фатіх. Полум'я поширилось на інші припарковані автівки, охопило 4 машини, що були на узбіччі дороги.
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Що відомо про вибух
Водій автомобіля їхав вулицею Кочамустафапаша. Він помітив дим, що піднімається від його автомобіля, тоді зупинився на узбіччі та попросив допомоги в очевидців. У мережі опублікували відео, на якому видно, як горить авто.
Вибух у Стамбулі: відео
Також вогонь пошкодив будівлю та банкомат. До місця події було направлено велику кількість пожежників. Пожежники приборкали займання. На місці події також працюють наряди поліції. Деякі автівки забрали евакуатором.
Пожежа у Стамбулі: відео
Попередній теракт у Стамбулі: головне
- Внаслідок теракту у Стамбулі 13 листопада загинули щонайменше 6 людей, ще понад 80 отримали поранення.
- Вибух стався на вулиці Істікляль. На місце одразу виїхали лікарі, рятувальники та правоохоронці.
- В Офісі генпрокурора почали розслідування. Спочатку повідомляли про сумку з вибухівкою.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що, причиною вибуху став теракт.
- Згодом затримали ймовірну винуватицю.
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