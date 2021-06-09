На другий термін: Радбез виступив за кандидатуру генсека ООН Гутерреша

Рада безпеки ООН підтримала кандидатуру Генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша для обрання на 2 термін. Генеральній Асамблеї порекомендували проголосувати за його затвердження.

Попередньо відомо, що голосувати в Генасамблеї мають в червні. Про це заявив постійний представник Естонії Свен Юргенсон, що головує в Радбезі в червні.

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Радбез ООН підтримав кандидатуру Гутерріша на другий термін

Рада Безпеки рекомендує Генеральній Асамблеї призначити Антоніу Гутерріша Генеральним секретарем ООН на другий термін повноважень з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2026 року.

"Ухвалене Радбезом рішення рекомендувати Генеральній Асамблеї призначити мене на другий термін в якості Генерального секретаря ООН є великою честю. Я дуже вдячний членам Ради за надану мені довіру, – оприлюднив заяву Гутерріша його речник Стефан Дюжаррік.

Варто зазначити, що Свен Юргенсон заявив, що скоріш за все Генасамблея збереться для призначення 18 червня.

Володимир Зеленський зустрівся з Генсеком ООН наприкінці квітня 2021 року. Вони поговорили про вакцинацію, ескалацію на Донбасі та Кримську платформу. Тоді політики поговорили про ініціативу Гутерріша щодо розробки глобального плану вакцинації. Президент України тоді відзначив важливу роль Моніторингової місії ООН.

Коротко про Антоніу Гутерріша

Антоніу Гутеррішу 72 роки. Він став Генсеком у 2017 році.

У 2005—2015 роках він працював Верховним комісаром ООН у справах біженців.

Перед тим був прем'єр-міністром Португалії.

До речі, на посаді він виступав за заходи боротьби зі зміною клімату, відстоював рівний доступ країн до вакцин від COVID-19, намагався вибудовувати відносини з адміністрацією Трампа, який піддавав сумнівам ефективність ООН.