Другий транш за однієї умови: у Єврокомісії знову заговорили про Україну

Єврокомісія готова виділити Україні другий транш допомоги. Однак не просто так – для отримання грошей треба виконати певну умову.

Її назвав виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Він запевнив, що другий транш виділять, коли Україна впроваджуватиме важливі реформи.

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Домбровскіс зауважив також, що останнім часом є помітний прогрес.

Однак всі невиконані політичні умови повинні бути швидко реалізовані, поряд зі співпрацею України з МВФ,

– сказав він.

Про які реформи мовиться

Мовиться про допомогу у розмірі 600 мільйонів євро.

Валдіс Домбровскіс пояснив, що має на увазі саме судову систему. Реформи Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів повинні включати конструктивні пропозиції Венеціанської комісії.

Окрім судової системи, Україні варто також попрацювати з бізнес-кліматом та корпоративним управлінням в держпідприємствах.

Другий транш від ЄС: коротко