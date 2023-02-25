Фото руки з браслетом, що облетіло світ: рідні полеглого в Ізюмі воїна отримали його нагороду

Сергій Сова – воїн з Нікополя, який загинув, захищаючи Україну. Його тіло знайшли в безіменних могилах в Ізюмі, а рідні упізнали його за браслетом, адже фото руки воїна облетіло увесь світ.

24 лютого на Софійській Площі в Києві дружина та діти воїна отримали орден "Золота Зірка", адже Сергію Сові надали звання Героя України посмертно. Ще восени його син написав листа Володимиру Зеленському з проханням зробити це і зазначив, що матиме за честь особисто отримати від нього батькову нагороду.

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Президенту подарували браслет

Дружина загиблого воїна Оксана розповіла, що під час вручення нагороди Володимир Зеленський висловив родині свої співчуття через цю велику втрату. Донька Сергія Еліна подарувала президенту браслет з українською символікою – такий, такий був у її батька.

Він (президент – 24 Канал) нам поспівчував, це для нас дуже важлива ця підтримка, важливо розуміти, що наші втрати важкі відбуваються не дарма. Еліна президенту навіть подарувала браслет з українською символікою,

– каже Оксана.

Після нагородження у Києві родина повернулася до Нікополя – міста, яке росіяни обстрілюють щодня з протилежного берега Дніпра. Попри обстріли вони не планують покидати свій дім, адже впевнені, що їх оберігає тато.

Тіло Сергія Сови знайшли в Ізюмі

Восени минулого року після деокупації Ізюма були виявлені сотні безіменних могил, в одній із яких знайшли тіло чоловіка з синьо-жовтим браслетом. Згодом стало відомо, що це рука 36-річного Сергія Сови – воїна, який боронив Україну ще з 2014 року. Цей браслет ще тоді йому подарували діти і він ніколи з ним не розлучався.

Через тривалі слідчі дії родина довго чекала на повернення тіла батька, тож 15-річний Марат, син Героя, написав листа Володимиру Зеленському з проханням посприяти якнайшвидшій видачі тіла для поховання і попросив нагороду для батька. Зараз хлопець попри свій юний вік хоче захищати свою країну так, як це робив його батько. Дружина воїна готова свідчити у міжнародних судах проти росіян.

Востаннє за зв'язок Сергій виходив 19 квітня 2022 року. Тоді він сказав дружині, що ситуація важка, але він не віддасть жодного метра рідної землі окупантам.