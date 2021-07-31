Дружина Хомчака й ексголова Чернігівської ОДА заявила про сексизм і дискримінацію на роботі
Джерело:"Гордон"
Анна Коваленко зізналася, що на посаді голови Чернігівської облдержадміністрації зіштовхувалася з дискримінацією. Крім того, на її шляху траплялися й сексисти.
Усіх цікавило, коли я піду в декрет, – Коваленко
Колишня голова ОДА стикалася з дискримінацією молодих людей за віком. Про це Коваленко заявила в інтерв'ю.
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За словами політикині, подолати стереотипи вдасться тоді, коли більше активних молодих жінок працюватимуть у різних управлінських сферах.
Ексчиновниця зізналася, що її зачіпало, коли людей більше цікавило, чи піде вона в декрет, а не заходи для розвитку області.
Щойно прийшла на посаду, одразу оголосила 10 пріоритетів у свої роботі. Втім місцеву пресу більше цікавило, чи збираюся я у декрет, аніж те, що збираюся робити у складному регіоні,
– сказала ексочільниця області.
Вона додала: "Треба віддати належне – коли такі випади були публічними, то інші жінки, з якими я навіть не знайома, заступалися. Було приємне відчуття "сестринства".
Що відомо про Анну Коваленко
- 30-річна українська журналістка та експертка з питань оборони й безпеки одружена з колишнім головнокомандувачем Збройних сил України Русланом Хомчаком.
- За даними Вікіпедії, під час Майдану Коваленко очолювала 39 жіночу сотню Самооборону.
- Вона була радницею 3 міністрів оборони, а також міністра інформаційної політики.
- Крім того, Коваленко – народна депутатка від партії "Слуга народу". Вона працювала заступницею глави Офісу Президента.
- 13 жовтня 2020 року політикиню призначили головою Чернігівської ОДА, а 28 липня 2021 року її звільнили. Це сталося одразу після звільнення Хомчака.