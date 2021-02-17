Дружина Кім Чен Ина вперше за довгий час з'явилася на публіці: фото

Дружина лідера Північної Кореї Кім Чен Ина з'явилася на людях вперше за понад рік. Соль Чжу разом з чоловіком 16 лютого відвідали концерт на честь Дня Зірки.

Востаннє першу леді КНДР бачили в Пхеньяні в січні 2020 року. Тоді вона подивилась новорічний концерт, який відбувся в театрі "Самджіон".

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Перша леді Північної Кореї вперше за рік з'явилася на публіці

Як повідомило Корейське центральне інформаційне агентство (ЦТАК – 24 канал), пара відвідала художній театр "Мансуде" у Пхеньяні. Там відбулося традиційне щорічно святкування Дня Зірки.

Це свято присвячене дню народження другого лідера КНДР, покійного батька Кім Чен Ина – Кім Чен Іра.

На світлинах, опублікованих у державних ЗМІ, помітно, що сотні глядачів перебувають у залі без масок, а також не дотримуються дистанції.



Кім Чен Ин і Соль Чжу / Фото ЦТАК

Після святкових урочистостей подружжя відвідало Палац Сонця, в якому перебувають забальзамовані тіла Кім Чен Іра та засновника Північної Кореї – Кім Ір Сена.

У ЗМІ ширилося чимало чуток щодо причин зникнення дружини Кім Чен Ина. Зокрема, мовилося про те, що Соль Чжу вагітна чи серйозно хвора.

Водночас Yonhap з посиланням на коментар Національної розвідувальної служби повідомило, що перша леді КНДР не з'являлася на публіці на тлі поширення COVID-19 в Україні. Відтак цей час вона проводила разом зі своїми дітьми.