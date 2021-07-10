Дружина Віктора Павліка показала фігуру через місяць після пологів
Джерело:інстаграм Каті Реп'яхової
Майже місяць тому, 15 червня, дружина Віктора Павліка народила первістка. Як блогерка Катя Реп'яхова ділиться всіма подробицями материнства. Вона показала фігуру та зізналась, що буде худнути.
Раніше дружина Віктора Павліка розповідала, що швидко позбулась зайвих кілограмів після народження сина Михайла. Однак в ідеальну форму вона все ще не повернулась.
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Після пологів Катя приховувала фігуру за широкими сукнями довжини міді. Днями вона приміряла обтислий комплект – лосини та короткий топ графітового кольору.
Варто зазначити, що дівчина виглядає досить худою, однак їй так не здається. Дружина Павліка бачить недоліки у фігурі, зокрема обвислі боки, яких не було до вагітності. Так, Катя Реп'яхова пообіцяла працювати над собою та схуднути.
У цьому комплекті можна гарно побачити свою фігуру. Буду худнути,
– зізналась блогерка.
Катя Реп'яхова показала фігуру після пологів / Фото з інстаграму блогерки
Що відомо про материнство Каті Реп'яхової
- Блогерка народила сина одразу після свого дня народження – вночі 15 липня. Вона одразу показала фото з новонародженим малюком.
- Через три дні дружину Віктора Павліка виписали з пологового будинку. Важливий момент вона розділила лише з найближчими, не покликавши на виписку журналістів. Навіть через місяць після пологів Катя уникає спілкування з пресою.
- Однак новоспечену матусю звинувачували в тому, що вона піариться на пологах, адже її аудиторія стрімко зросла. Натомість Реп'яхова стверджує, що є щирою і нічого не приховує від фоловерів.
- Нещодавно блогерка показала свідоцтво сина і спантеличила його прізвищем. Михайло записаний як "Павлик", тоді як його зірковий батько носить прізвище Павлік. Тоді Катя Реп'яхова назвала справжнє прізвище чоловіка. Як з'ясувалось, Павлік – сценічне прізвище співака, а Павлик – офіційне.