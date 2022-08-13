Сліди зачищають, тіла невідь куди перевозять, – дружина командира "Редіса" про теракт в Оленівці

Після масового вбивства полонених в Оленівці росіяни одразу почали "зачищати" сліди теракту, який скоїли. Водночас з боку міжнародної спільноти не було конкретних кроків, які необхідні для встановлення обставин трагедії.

Щодо цієї події після 29 липня навіть не був скликаний Радбез ООН. Про це розповіла в інтерв'ю 24 каналу Катерина Прокопенко – дружина командира полку захисників "Азовсталі" командира з позивним "Редіс".

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Була потрібна негайна реакція на теракт в Оленівці

Дружина полоненого воїна каже, що зараз дуже незрозуміло і дивно, що не був скликаний Радбез. Адже загалом на міжнародній арені теракт в Оленівці майже не обговорювали.

Катерина акцентує, що остання новина була лише про те, що "ООН зараз буде розробляти спеціальну місію" для розслідування теракту. Водночас це дає окупантам час на фальсифікацію будь-чого.

На жаль, там зараз немає представників (міжнародних організацій – 24 канал), тому я не знаю, наскільки ця місія буде успішною на той час. Усе тому, що після теракту вже пройшло багато часу, сліди зачищаються, тіла невідомо куди перевозять,

– сказала дружина "Редіса".

Вона додала, що необхідні експертизи тіл кожного загиблого в Оленівці захисника. "Щоб встановити, чи це були люди, які були під тортурами до цього вбивства, чи це були просто живі люди, яких так нещадно спалили вночі. Тому тут багато питань, багато загадок у голові й жодної конкретики", – підсумувала жінка.

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